Irán dice haber lanzado ataque contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este lunes que lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra la sede del comandante de la fuerza aérea israelí, además de 500 objetivos relacionados con Israel y Estados Unidos.
“La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.