Irán dice haber lanzado ataque contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

“La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este lunes que lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra la sede del comandante de la fuerza aérea israelí, además de 500 objetivos relacionados con Israel y Estados Unidos.

A su vez, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado a más objetivos que tienen relación con Israel o Estados Unidos. “Desde el inicio del conflicto, los valientes soldados de las fuerzas armadas iraníes han atacado 60 objetivos estratégicos y 500 objetivos militares estadounidenses y del régimen sionista”, dice su comunicado.

Al mismo tiempo que se conocía esta información de las autoridades iraníes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu aseguró que la campaña conjunta estadounidense-israelí contra Irán tenía como objetivo en parte crear las condiciones para que los iraníes derroquen a sus líderes, y agregó que se acercaba el momento de hacerlo.

“Ese día se acerca. Y cuando llegue, Israel y Estados Unidos estarán allí, junto con el pueblo iraní. Y es importante que el pueblo iraní esté allí con nosotros. Eso depende de ellos, nosotros estaremos allí”, declaró Netanyahu a los periodistas en declaraciones televisadas durante su visita a un lugar alcanzado por un misil iraní.

Desde que Israel y Estados Unidos lanzaron por primera vez ataques contra Irán el sábado, Netanyahu ha dicho que es hora de que los iraníes “se deshagan del yugo de la tiranía” y el presidente estadounidense, Donald Trump, les ha dicho que “recuperen su país”.

Por el momento se prevé que la tensión crezca, pues el presidente estadounidense, Donald Trump