Tribunal chino ordenó a Malaysia Airlines indemnizar a familias de pasajeros desaparecidos en el misterioso vuelo MH370

Ocho familias serán indemnizadas con millonarias cifras que van destinadas a cubrir gastos de funerales y como “compensación” por la pérdida de sus seres queridos. El gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda del vuelo desaparecido desde 2014.

  El vuelo MH370 de Malaysia Airlines cubría la ruta Kuala Lumpur - Pekín cuando desapareció el 8 de marzo de 2014. Llevaba 239 personas a bordo. FOTO: AFP
    El vuelo MH370 de Malaysia Airlines cubría la ruta Kuala Lumpur - Pekín cuando desapareció el 8 de marzo de 2014. Llevaba 239 personas a bordo. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Europa Press
09 de diciembre de 2025
La Justicia de China ordenó a varias compañías aéreas de Malasia a indemnizar con unos 2,9 millones de yuanes (unos 350.000 euros) a familiares de los pasajeros que iban a bordo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció hace ya casi once años y medio con 239 personas a bordo, de los cuales 227 eran pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

En contexto: China abrió audiencias por indemnización para familiares de desaparecidos del vuelo MH370

El tribunal de Chaoyang, en la provincia de Liaoning, impuso esta cuantía para cada uno de los ocho casos que se han resuelto de forma favorable a las familias. Otros 23 casos están pendientes, mientras que 47 familias llegaron a acuerdos con la compañía aérea y retiraron sus demandas, según el tribunal.

Estas indemnizaciones van destinadas a cubrir los gastos de los funerales y sirven a modo de “compensación” por lo daños sufridos por la pérdida de sus familiares, tal y como ha explicado la corte, según informaciones del portal de noticias Sina.

Los pasajeros han sido declarados legalmente muertos, aunque su paradero sigue siendo desconocido.

La semana pasada, el gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda de los restos del vuelo MH370 en aguas del océano Índico tras llegar a un acuerdo con la empresa de exploración Ocean Infinity, responsable de la última y fallida operación de búsqueda que terminó en 2018. La nueva operación en el lecho marino durará 55 días.

Siga leyendo: Detectaron nuevas señales que podrían resolver el gran misterio del vuelo MH370 Malaysia Airlines

El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido cuando realizaba el trayecto de Kuala Lumpur a Pekín, puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos.

Sin embargo, los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines en un avión Boeing 777 desapareció del radar de control del tráfico aéreo 39 minutos después del despegue de Kuala Lumpur el 8 de marzo de 2014.

La última transmisión de radio del piloto Zaharie Ahmad Shah fue: “Buenas noches, Malaysian Three Seven Zero”, se produjo cuando el avión se disponía a entrar en el espacio aéreo vietnamita, pero nunca se registró con los controladores de ese país.

Le puede interesar: Científico australiano reveló el posible paradero del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció hace 10 años

Un radar militar detectó que el avión desvió su ruta de vuelo sobre el mar de Andamán y siguió volando durante horas, posiblemente hasta agotar el combustible, antes de estrellarse en una zona remota del sur del océano Índico.

Tras varios intentos por dar con el paradero del avión, algunos restos de la aeronave fueron encontrados en la costa este de África y en islas del océano Índico. Aparte de eso, nunca se han encontrado cadáveres de los pasajeros, de los cuales 153 eran chinos, 38 malasios, 7 indonesios, 6 australianos, 5 indios y otra 14 de nacionalidad estadounidense, francés y ruso.

