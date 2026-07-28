Incendios en España y Francia dejan más de 120.000 hectáreas quemadas

Los bomberos de España y Francia viven horas críticas este martes para contener incendios forestales de proporciones históricas que han convertido en un infierno la vida de miles de personas, antes de la llegada de una nueva ola de calor. Días de angustia dieron paso a un optimismo moderado en las últimas horas en ambos países, que suman más de 120.000 hectáreas quemadas en estos fuegos, cientos de casas destruidas y cientos de miles de habitantes y turistas desalojados. El Gobierno español mantiene desde la semana pasada la emergencia nacional por los fuegos en la región de Madrid, las provincias aledañas de Ávila y Toledo y en Castellón, en el este del país. El incendio de Ávila es el peor de la historia reciente del país. El Ministerio del Interior levantó este martes la orden de evacuación en 13 localidades de Madrid y Ávila, a partir de las 17H00 locales (15H00 GMT).

“Hoy podemos estar un poco más tranquilos”, pero “estamos en unas horas críticas” (...) es necesario trabajar para adelantarse a la llegada de una nueva ola de calor”, había declarado anteriormente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la televisión pública. Lea más: España combate los incendios forestales con “burros bomberos”, ¿cómo ayudan estos animales a frenar el fuego? Los servicios meteorológicos de los dos países prevén un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo las brasas. En Pelayos de la Presa, a unos 55 km al oeste de Madrid, los días más duros del “monstruo”, como los llama el alcalde, fueron jueves y viernes. Sin embargo, el humo, los confinamientos y el riesgo de reactivación persisten.

“Hemos estado en guerra contra el fuego y ahora tenemos alrededor una zona de guerra. (...) Ha sido un monstruo que nos ha pasado encima”, declaró a la AFP Antonio Sin. Entre 12 y 14 familias han perdido su vivienda habitual, afirmó el alcalde, quien explicó que la prioridad es “que vuelva la gente que está fuera” y encontrar una solución para aquellos que han perdido sus casas.

Una posible calma

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró este martes que el país empieza a ver la luz al “final del túnel”, aunque quedan “horas especialmente complejas” por delante. Algunos evacuados ya han podido regresar a sus casas y negocios, a veces reducidos a cenizas. Lea aquí: El fuego golpea a Francia: más de 220.000 evacuados y 42.000 hectáreas arrasadas por un incendio histórico “Hemos perdido todo”, declaró a la AFP María Ángeles Cañete, de 54 años, dueña junto con su esposo del camping Pantano del Burguillo, en Ávila, y de otro cercano. En Francia, el megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas (unas dos veces la ciudad de Buenos Aires) en el suroeste, cerca de Burdeos, está “estabilizado”, pero el aumento previsto de temperaturas lo puede agravar.

Las autoridades desalojaron este martes a otras 4.000 personas de alojamientos turísticos de Lacanau, que engrosan la lista de 220.000 evacuados desde el 22 de julio por este incendio, el peor desde 1949. Desde enero ardieron 92.000 hectáreas en el país, un récord en 20 años, según datos satelitales del sistema europeo EFFIS. Para España, la cifra se eleva a 207.000 hectáreas desde comienzos de año, muy cerca del máximo histórico. Siga aquí: Así combate Europa las olas de calor con refugios climáticos gratuitos: dónde están y cómo funcionan En ambos casos, los fuegos son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación por la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden desde junio, fruto del cambio climático. “La alarma climática suena con fuerza, desde todas las direcciones”, declaró el jefe de ONU Clima, Simon Stiell, quien afirmó que los actuales incendios en Europa “están alcanzando ya niveles de emergencia nacional”.

¿Cómo está la situación de los incendios en Francia?

En Arès, a 30 km de Burdeos, Jérôme Elies, al frente de un negocio de alquiler de bicicletas, hace cuentas y las perspectivas son sombrías. “Creo que estoy aproximadamente a 25.000 euros de pérdida”, lamenta. El fuego se detuvo a cincuenta metros del establecimiento pero los turistas han hecho las maletas y las cancelaciones se suceden. En el país se ha creado una ola de solidaridad. “Todo el mundo está igualmente sumido en un gran trauma”, explicó Jean-Luc Gleyze, presidente del departamento de Gironda, la región vinícola donde se encuentra Burdeos.

Bajo una carpa o dentro de camiones de comida, varias personas cortaban el lunes cebollas y zanahorias para los platos que preparan para los bomberos y afectados por la tragedia. El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció el lunes que “las próximas semanas serán duras”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La oposición critica su balance en materia de seguridad civil a tan solo unos meses de elecciones, previstas en abril y en las que la extrema derecha parte como favorita en los sondeos.

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