ICE aumenta a 3.000 las detenciones diarias de inmigrantes en EE. UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) recibió una nueva instrucción para aumentar en 1.000 las detenciones de inmigrantes cada día y volver a un objetivo de 3.000 arrestos diarios, según dos fuentes conocedoras de la directriz citadas por el medio estadounidense CNN.
La orden fue comunicada verbalmente a los agentes el pasado martes 7 de octubre, y marca un nuevo aumento de presión sobre una agencia que venía realizando unas 2.000 detenciones al día. También se planteó como meta alcanzar 19.000 arrestos cada semana.
Entérese: ICE arrestó a 7.157 colombianos en siete meses, uno cada 43 minutos en EE. UU.
La decisión llega mientras la administración de Donald Trump mantiene su promesa de intensificar las deportaciones y, al mismo tiempo, enfrenta cuestionamientos de algunos republicanos por la manera en que ICE está realizando sus operativos.