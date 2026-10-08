ICE aumenta a 3.000 las detenciones diarias de inmigrantes en EE. UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) recibió una nueva instrucción para aumentar en 1.000 las detenciones de inmigrantes cada día y volver a un objetivo de 3.000 arrestos diarios, según dos fuentes conocedoras de la directriz citadas por el medio estadounidense CNN. La orden fue comunicada verbalmente a los agentes el pasado martes 7 de octubre, y marca un nuevo aumento de presión sobre una agencia que venía realizando unas 2.000 detenciones al día. También se planteó como meta alcanzar 19.000 arrestos cada semana. Entérese: ICE arrestó a 7.157 colombianos en siete meses, uno cada 43 minutos en EE. UU. La decisión llega mientras la administración de Donald Trump mantiene su promesa de intensificar las deportaciones y, al mismo tiempo, enfrenta cuestionamientos de algunos republicanos por la manera en que ICE está realizando sus operativos.

ICE ya había registrado cifras récord de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos

El aumento no parte de cero. Las detenciones migratorias han crecido de manera sostenida durante los últimos meses. En agosto, ICE arrestó a unas 51.000 personas, el mayor registro mensual de la administración Trump. El récord anterior había sido apenas un mes antes, cuando la agencia superó las 46.000 detenciones. A finales de junio también se había registrado un máximo semanal de poco más de 12.500 arrestos, de acuerdo con el proyecto de Datos de Deportación. Ahora, los agentes recibieron el encargo de aumentar esa presión. Una de las fuentes explicó a CNN que la instrucción busca que se realice el mayor número posible de detenciones con fines de deportación. Conozca: ¿Fraude electoral? ICE revisó millones de registros y organizaciones de votantes El Gobierno, sin embargo, insiste en que no existen cuotas obligatorias: “NO existen cuotas de arrestos”, aseguró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El secretario de esa dependencia, Markwayne Mullin, también negó recientemente que la Casa Blanca haya establecido una cuota y sostuvo que los agentes simplemente están cumpliendo con su trabajo.

Críticas republicanas a los operativos de ICE contra inmigrantes en EE. UU.

El incremento de las operaciones ocurre en medio de un debate dentro del Partido Republicano sobre quiénes están siendo detenidos. Algunos congresistas han cuestionado que ICE esté arrestando cada vez más inmigrantes que no tienen antecedentes penales. La representante de Florida María Elvira Salazar, cuyo distrito tiene una amplia población hispana, se ha distanciado recientemente de Trump en un anuncio de campaña para las elecciones de mitad de periodo. Le puede interesar: Nueva York y 21 estados más demandan a Trump por una norma que endurece el acceso a la residencia en EE. UU. El sector agrícola también ha expresado preocupación. Algunas operaciones de ICE han interrumpido temporalmente actividades en un sector que tradicionalmente ha tenido respaldo republicano. El aumento de los arrestos también ha llevado a ICE a buscar más espacios para atender a las personas detenidas. Una solicitud de contratos contempla instalaciones temporales para realizar detenciones, entrevistas y trámites, además de lugares para audiencias virtuales de inmigración.

Al mismo tiempo, ICE está ajustando algunos de sus procedimientos en las calles. Entre ellos están los controles de vehículos. Las nuevas instrucciones establecen que los agentes deben contar con capacitación específica y utilizar vehículos equipados con luces y sirenas. Estos cambios llegan después de varios operativos vehiculares que terminaron en tiroteos, algunos de ellos mortales. ICE aseguró que se trata de recordatorios de protocolos existentes y que este tipo de intervenciones continuarán. Siga leyendo: “Los hispanos se sienten traicionados”: republicana Salazar critica a Trump por política migratoria Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: