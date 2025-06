Video | Agentes del ICE arrestaron a candidato a la alcaldía de Nueva York en una corte de migración en EE. UU.

Al parecer, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no solo detienen a migrantes indocumentados o con antecedentes delictivos, también a quienes intentan defenderlos y son ciudadanos estadounidenses.

Los agentes intentan llevarse al hombre pero Lander no lo suelta del brazo. En medio del forcejeo el candidato no paraba de preguntarle a los agentes si tenían una orden judicial para arrestar al migrante. “Lo soltaré si me enseñan la orden judicial. ¿Dónde está? Déjenme verla”.

Los agentes, finalmente, separan a Lander del migrante y lo detienen. “Ustedes no tienen autoridad para arrestar a ciudadanos estadounidenses”, se le escucha decir al contralor mientras le ponen las esposas.