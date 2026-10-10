Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

De huracán categoría 2 a ciclón: Isaías perdió fuerza tras golpear Florida, pero dejó una estela de destrozos y apagones

Aunque se degradó a ciclón postropical, el fenómeno dejó a casi 900.000 personas sin luz, paralizó la producción petrolera en el Golfo de México y provocó evacuaciones de emergencia tras tocar tierra como categoría 2.

  • Lluvias torrenciales, vientos de 165 km/h y daños en infraestructura marcaron el paso de Isaías por Florida y Alabama, obligando a suspender vuelos, evacuar plataformas petroleras y declarar estado de emergencia. FOTO: AFP
    Lluvias torrenciales, vientos de 165 km/h y daños en infraestructura marcaron el paso de Isaías por Florida y Alabama, obligando a suspender vuelos, evacuar plataformas petroleras y declarar estado de emergencia. FOTO: AFP
  • Tras tocar tierra en Florida, el fenómeno atmosférico impactó de lleno en la infraestructura energética del Golfo. FOTO: AFP
    Tras tocar tierra en Florida, el fenómeno atmosférico impactó de lleno en la infraestructura energética del Golfo. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El huracán Isaías se debilitó y pasó a ser un ciclón postropical este sábado 10 de octubre, después de tocar tierra en el noroeste de Florida, donde azotó la costa estadounidense del golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos.

Isaías perdió fuerza después de impactar la noche de este viernes 9 cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

Le puede interesar: Amnistía Internacional pidió “resistir” el ataque de EE. UU. a la Corte Penal Internacional tras Nobel de Paz a Navi Pillay

“Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclón postropical”, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín. Sin embargo, el ciclón todavía puede provocar fuertes lluvias en el sur de Alabama, la costa noroccidental de Florida y Georgia, advirtió.

El NCH prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennessee y de Ohio. Isaías es el primer huracán que toca territorio continental de Estados Unidos desde Milton, en 2024.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque pueden formarse tormentas tropicales durante ese período, el primer huracán suele surgir mucho antes de octubre.

La aparición tardía de Isaías en el Atlántico contrasta con lo ocurrido en el Pacífico, donde se han formado varios huracanes este año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Los meteorólogos atribuyen esta diferencia a El Niño.

Este fenómeno climático suele favorecer una mayor actividad ciclónica en el Pacífico. En el Atlántico, en cambio, altera los vientos de forma que dificulta el fortalecimiento de las tormentas y su evolución a huracán.

Sin electricidad: las consecuencias del cambio a ciclón

Isaías ha dejado sin suministro eléctrico a unas 860.000 personas en Florida, Georgia y Alabama, según el sitio PowerOutage.

Poco antes de que tocara tierra, en Pensacola, unos 80 kilómetros al oeste de Destin, un periodista de AFP observó cómo los fuertes vientos arrancaban techos de viviendas y comercios, quebraban ramas de árboles y provocaban cortes de energía.

“Entiendo por qué la gente está espantada, es algo muy intenso”, dijo Jonathan Ramos, un empleado gubernamental de 40 años que se encontraba en Pensacola para un curso. “Ves árboles volando, ramas cayendo. Cosas volando muy rápido”, añadió.

Tras tocar tierra en Florida, el fenómeno atmosférico impactó de lleno en la infraestructura energética del Golfo. FOTO: AFP
Tras tocar tierra en Florida, el fenómeno atmosférico impactó de lleno en la infraestructura energética del Golfo. FOTO: AFP

Ante los riesgos de ráfagas destructoras, fuerte oleaje y lluvias torrenciales, varios estados que bordean el Golfo de México, entre ellos Florida y Alabama, declararon el estado de emergencia y ordenaron evacuaciones.

El presidente Donald Trump canceló su viaje previsto para el sábado al vecino estado de Alabama, donde debía asistir a un partido de fútbol americano.

Varios aeropuertos de Florida suspendieron temporalmente sus operaciones el viernes y las compañías petroleras Chevron y Shell evacuaron a trabajadores de varias plataformas.

Cerca de dos tercios de la producción petrolera de la región y más de la mitad de la producción de gas quedaron suspendidas el viernes, según la Administración de Minerales Marinos de Estados Unidos. Esto supone cerca de 1,5 millones de barriles diarios de crudo retirados del mercado mundial.

Isaías amenazaba una región con numerosas refinerías, lo que podría agravar las dificultades de un sector ya sometido a fuertes tensiones por las guerras en Oriente Medio y Ucrania.

También le puede interesar: Copiloto de Flydubai que planeaba un atentado suicida contra el aeropuerto de Tel Aviv en Israel se inspiró en el 11-S

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué estados de EE. UU. se ven afectados por las lluvias y alertas de Isaías?
Los estados más afectados directamente por los vientos, cortes de luz e inundaciones son Florida, Alabama y Georgia. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el ciclón continúe su trayectoria hacia el norte-noreste, provocando precipitaciones a su paso por los valles de Tennessee y Ohio antes de disiparse por completo.
¿Cuántas personas quedaron sin luz a causa del ciclón Isaías?
El paso de Isaías dejó a aproximadamente 860.000 personas sin suministro eléctrico en los estados de Florida, Georgia y Alabama. Los vientos derribaron árboles, ramas y arrancaron techos, afectando severamente el tendido eléctrico en zonas costeras como Pensacola y Destin.
¿Cómo afecta el huracán Isaías al precio y suministro de petróleo en el mercado?
El ciclón obligó a la suspensión de cerca de 1,5 millones de barriles diarios de crudo (alrededor de dos tercios de la producción petrolera de la región) y más de la mitad de la producción de gas del Golfo de México. La evacuación de plataformas operadas por Chevron y Shell y la amenaza a refinerías locales podrían tensar aún más un mercado energético global ya afectado por conflictos en Oriente Medio y Ucrania.
¿Qué medidas de emergencia y evacuación tomaron las autoridades ante Isaías?
Varios estados costeros del golfo de México declararon el estado de emergencia y emitieron órdenes de evacuación obligatorias y preventivas. Además, se suspendieron temporalmente las operaciones en varios aeropuertos de Florida, se desalojaron plataformas petroleras offshore y el presidente canceló compromisos oficiales en Alabama.

Temas recomendados

Ciencia
Clima
Cambio climático
Investigación
Medio ambiente
Internacional
Orden público
Seguridad ciudadana
Virales
Población
Tendencias
Huracán
seguridad
Fenomenos naturales
Mundo
Comunidad
Ecosistema
Crisis climática
Mar
Océano
Investigadores
Norteamérica
Estados Unidos
Florida
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form