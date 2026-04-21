Un año sin el Papa Francisco: el “cura DJ” mezcló electrónica y “Hagan lío” en homenaje en Argentina ante 120.000 personas

Este 21 de abril se cumplió un año de la muerte del Papa Francisco, ocurrida en Roma a los 88 años tras casi 13 años de pontificado. El Vaticano lo recordó con un video titulado “Todos, todos, todos”, como solía repetir el Papa argentino, y mensajes oficiales desde Roma, en Argentina, también recibió un homenaje de misa, concierto y archivo sonoro de Francisco en el corazón de Buenos Aires. La ciudad natal del pontífice se llenó de gente alrededor de la Plaza de Mayo, frente a la catedral donde Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo antes de convertirse en Papa. La celebración multitudinaria fue impulsada por la Fundación Miserando y encabezada por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “cura DJ” que se presentó ante más de un millón de jóvenes en la JMJ 2023 en Portugal y luego llevó su propuesta a España, México, Brasil y Chile. Entérese: Personajes del año: Francisco y León XIV, los hombres que sostuvieron la fe del mundo

En Buenos Aires, fue más íntima en el sentido simbólico, pero masiva en asistencia. Según los organizadores, asistieron 120.000 personas; el Gobierno de la Ciudad elevó la cifra hasta 250.000, según reportes citados por el diario La Nación. Lea también: Estas fueron las personas fallecidas en 2025 que más buscaron los colombianos en Google

El homenaje, según lo relató ACI prensa, inició con un video que recorrió la vida de Bergoglio, su etapa como arzobispo, su elección como Papa en 2013 y los momentos más marcantes de su pontificado. Luego se escuchó la voz del Papa Francisco en uno de sus mensajes más recordados. “Chicos y chicas, por favor: no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen para adelante, construyan un mundo mejor”, pronunciado en 2013 a los jóvenes que asistieron a la JMJ de Brasil, y mezclado para la ocasión con música electrónica. Le puede interesar: El papa León XIV visitó la tumba de Francisco en la basílica Santa María la Mayor, en Roma

Canciones como “Granito de mostaza”, versiones religiosas de NUEVAYoL de Bad Bunny, “Don’t stop me now” de Queen y hasta la introducción de “Mario Bross”. En medio de esa mezcla, reaparecieron frases emblemáticas del pontífice, incluido su ya clásico “Hagan lío”, que volvió a circular entre luces y pantallas. La asistencia fue diversa. Jóvenes, familias, sacerdotes y curiosos compartieron el mismo espacio.

En paralelo al show, el homenaje también tuvo voces institucionales. El actual arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva, participó del evento y dejó una reflexión desde las pantallas: “Durante mucho tiempo escuchamos la frase ‘Francisco no vino a la Argentina’. Sin embargo, hoy lo sentimos más vivo que nunca entre nosotros”. Más adelante insistió: “Va a seguir presente entre nosotros si somos capaces de vivir todo lo que el Papa Francisco nos enseñó, si somos capaces de mirarnos a los ojos y descubrir que somos hermanos más allá de nuestras diferencias”.

Ya en el escenario, con la música de fondo, celebró el carácter del encuentro: “Gracias a todos porque vinieron con ganas de encontrarse. Somos todos distintos, pero estamos acá, y entre todos hacemos de este momento una gran fiesta”. El cierre tomó un tono más espiritual cuando exhortó a la multitud a “unirnos al Papa León y pedir por la paz en el mundo, porque la guerra no soluciona nada”. Acto seguido impartió la bendición final: “Que el Señor los bendiga a todos y que tengan un buen regreso a sus hogares, que sientas la bendición de Dios como una caricia a tu corazón. Dios que te ama mucho y que te acompaña siempre”, mientras comenzaban a sonar las estrofas de “Sólo le pido a Dios”.

En paralelo, desde el Vaticano se publicó un video conmemorativo que recorre momentos clave del pontificado de Francisco, marcado por el mensaje de misericordia, cercanía y paz. Entérese: Colombia lidera denuncias en nuevo informe sobre presunta pederastia eclesial entregado al Vaticano

También hubo un gesto del Papa León XIV, quien en su cuenta de X escribió: “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”.