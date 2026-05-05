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Hantavirus en crucero: OMS confirma más contagios y España todavía no aprueba el desembarco

Desde su zarpe el 1 de abril, el crucero ha registrado siete personas enfermas entre sus 147 pasajeros y tripulantes: tres han fallecido, una permanece en estado crítico y otras tres presentan síntomas leves.

  • El crucero MV Hondius permanece a la espera mientras España evalúa si autoriza su ingreso tras el brote sanitario a bordo. Foto: Ministerio de Sanidad Español / AFP
    El crucero MV Hondius permanece a la espera mientras España evalúa si autoriza su ingreso tras el brote sanitario a bordo. Foto: Ministerio de Sanidad Español / AFP
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes dos casos de hantavirus e identificó otros cinco casos sospechosos relacionados con el foco que ya ha causado tres muertes en un crucero anclado en Cabo Verde, en el Atlántico.

La OMS señaló que fue informada el 2 de mayo de que había pasajeros con una afección respiratoria grave a bordo del crucero. “Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico (en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica) y tres personas que presentan síntomas leves, que siguen a bordo, detalló la OMS.

Entérese: ¿Otra emergencia sanitaria? Brote de hantavirus en crucero mató a tres personas y la OMS responde


El primer caso sospechoso es el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril “presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque”, explicó la OMS. El 11 de abril su estado se agravó y falleció ese mismo día, aunque no se realizó ninguna prueba microbiológica.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, explicó que su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años. La mujer tenía “síntomas gastrointestinales” y fue llevada en avión a Johannesburgo, donde falleció en un hospital dos días más tarde, indicó la OMS.

En su caso, se confirmó el lunes la presencia de hantavirus. “Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros de ese vuelo” de Santa Elena a Johannesburgo, añadió la OMS.

Esta es la situación del crucero y medidas sanitarias

El navío, el MV Hondius, había zarpado de Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes, según el boletín informativo de la OMS.

Este martes aún seguía sin saberse con certeza dónde atracará el navío. Tras ser rechazado en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, podría dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias: equipos médicos han subido a bordo del crucero para examinar a las personas enfermas.

Las islas de Las Palmas y Tenerife están “siendo consideradas” para desembarcar a los pasajeros, señaló Oceanwide Expeditions en un comunicado el lunes. La empresa afirmó que se estaban aplicando “estrictas medidas de precaución” y de “aislamiento”.

Lea también: “Queremos volver a casa”: Angustiante video de pasajero a bordo del crucero con hantavirus

Incertidumbre por el destino del crucero: España evalúa si autoriza el desembarco

España anunció una nueva medida frente al crucero con posible foco de hantavirus. Tras una reunión entre equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se acordó que esta tarde un equipo de epidemiólogos realizará una revisión del buque.

La inspección será clave para evaluar la situación sanitaria a bordo y determinar los próximos pasos sobre un eventual desembarco de los pasajeros. “Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos” escribió.

Según explicaron las autoridades, esta intervención busca conocer el estado de las personas a bordo, identificar si hay más casos con síntomas y determinar los contactos de alto y bajo riesgo.

La inspección evaluará la situación sanitaria y definirá decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco, así como un eventual desembarco de los pasajeros.

Conozca: Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

“Esta intervención está destinada a conocer el estado de las personas dentro del barco, y poder saber si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay. Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco”

En una entrevista en La Radio Canaria, el vicepresidente del Gobierno regional canario, Manuel Domínguez, dijo este martes que sería “mejor” que el barco no parara en las islas y fuera a territorio español peninsular.

“Si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así, pues [que sea] con todas las garantías habidas y por haber”, explicó Domínguez, que avanzó que la decisión podría tomarse este martes.

La incertidumbre persiste mientras las autoridades sanitarias buscan un consenso sobre los próximos pasos para definir el destino del crucero y las medidas de protección para pasajeros y tripulación.

*Redacción con información de AFP

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