Keiko Fujimori y Marco Rubio confirman el ingreso de Perú al Escudo de las Américas

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmaron formalmente la incorporación del país andino al Escudo de las Américas durante un encuentro sostenido en el Palacio de Gobierno en Lima.

La decisión de unirse a la iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump se dio durante una conferencia de prensa conjunta donde ambos líderes coincidieron en que este acuerdo inaugura una “nueva era” en las relaciones bilaterales entre Lima y Washington.

Fujimori destacó que la decisión responde a la urgente necesidad de combatir la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana. Asimismo, afirmó que Perú, por su historia de enfrentamiento al terrorismo, comprende la importancia de unificar esfuerzos internacionales, lo cual permitirá al país acceder a inteligencia de forma más rápida y actuar con mayor firmeza dentro del marco legal.

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Del otro lado, Rubio enfatizó que las organizaciones criminales transnacionales operan como redes con enlaces bancarios y económicos en varios países, constituyendo una amenaza directa para Estados Unidos y la estabilidad regional.

Este anuncio se da en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el territorio peruano, pues el número de homicidios se multiplicó por 2,6 entre 2018 y 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron ocho veces.