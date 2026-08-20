Potente temblor de magnitud elevada y profundidad superficial azotó a Perú en la tarde de este jueves

En la tarde de este jueves 20 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano informó de un nuevo terremoto en Suramérica, precisamente en Perú, con una magnitud preliminar de 7.2 en la escala de Richter, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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De acuerdo con la entidad especializada del país suramericano, el epicentro del temblor ocurrió en la zona de Upahuacho a la 1:00:16 de la tarde, con una profundidad de 108 kilómetros, a 35 km al norte de Coracora, Parinacochas - Ayacucho. El temblor habría generado deslizamientos de tierra en una montaña.
Hernando Tavera, jefe del IGP, le indicó al medio peruano Canal N que, debido a los 108 kilómetros de profundidad del sismo, la percepción de este “ha sido bastante grande”, por lo que el sacudón fue sentido de gran forma en diferentes partes del país.