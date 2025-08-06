Al menos un muerto y 13 heridos en Francia por “el peor incendio forestal” en 20 años

Cientos de bomberos luchan este miércoles para detener la propagación de un importante incendio forestal en el sur de Francia, que dejó una persona muerta, 13 heridos y un desaparecido. El incendio recorrió 16.000 hectáreas desde el martes en el departamento de Aude y es el mayor registrado en Francia en el actual verano boreal. Las autoridades movilizaron a 2.000 bomberos para controlarlo. Es “una catástrofe de una magnitud sin precedentes”, aseguró el primer ministro francés, François Bayrou, para quien el incendio está “relacionado con el cambio climático y con la sequía”.

Una anciana murió en su vivienda y dos personas resultaron heridas, una de gravedad. Once bomberos también resultaron heridos, en su mayoría por inhalación de humo, y una persona está desaparecida, según las autoridades. “El incendio sigue muy activo y la situación sigue siendo desfavorable” debido a la sequía, el calor y el “fuerte” viento, declaró a AFP la secretaria general de la prefectura de Aude, Lucie Roesch. La autopista A9, que recorre la costa mediterránea entre Francia y España, permaneció cerrada del martes por la noche al miércoles por la tarde entre las ciudades francesas de Narbona y Perpiñán, al igual que numerosas carreteras secundarias. Dos campings y al menos una aldea fueron parcialmente evacuados. Además, el incendio dañó 25 casas y unos 35 vehículos, y dejó sin electricidad a 2.500 hogares, según un balance provisional.

“Nunca tuve tanto miedo”, dijo una persona por el incendio en Francia

En la localidad de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un olor a quemado se desprende de las hectáreas carbonizadas cercanas, mientras un helicóptero carga agua en el río que discurre por debajo del pueblo y la vierte unos kilómetros más allá, constató un periodista de AFP.

David Cerdan, de 51 años, vive a unos cien metros de la sexagenaria fallecida que había rechazado abandonar su casa el martes por la noche. La vivienda de la difunta está devastada, como muchas otras cerca de su hogar. “Solo tengo daños materiales”, asegura con alivio el hombre sobre su casa milagrosamente intacta, después que las llamas quemaran únicamente su jardín.

A lo lejos, los viñedos son las únicas manchas verdes visibles en medio de un paisaje que se volvió grisáceo por las llamas. El martes por la noche, Jacques Lavergne, de 68 años, fue a buscar a su suegra de 90 años al pueblo cercano de Tournissan para ponerla a salvo. Lo logró in extremis. “Nunca tuve tanto miedo. Las llamas no estaban lejos. Hubo una ráfaga de viento y sentí el calor”, confiesa.

Incendio en España

El incendio forestal es el “mayor” registrado en Francia “desde 1949”, estimó el ministro del Interior, Bruno Retailleau. Además, supera las 15.000 hectáreas afectadas por los 9.000 incendios registrados durante el verano en curso, principalmente a lo largo de la costa mediterránea, según el servicio de gestión de emergencias. La Unión Europea anunció que está “lista para movilizar” medios para ayudar a Francia, “si fuera necesario”. La justicia abrió una investigación para determinar las causas del incendio, que comenzó en la tarde del martes en Ribaute, pero por el momento no privilegian ninguna pista, según Roesch.

Las escasas precipitaciones y el aumento de las zonas quemadas en los últimos años en Aude agravaron la situación, así como la eliminación de viñedos que solían ayudar a frenar el avance de los incendios. El incendio se produce cuando el suroeste y el centro-este de Francia se preparan para vivir una nueva ola de calor a partir del jueves, que ya golpeó esta semana España. Las temperaturas pueden rozar los 40 ºC en numerosos puntos y con un riesgo “muy alto y extremo de incendios forestales en gran parte del país”, advirtió este miércoles el servicio español de Protección Civil. En el sur de España, el incendio que se inició el martes en la zona turística y costera de Tarifa fue finalmente estabilizado este miércoles y con ello se autorizó el regreso a campings y hoteles de 1.500 veraneantes que habían sido desalojados, informaron las autoridades. “El incendio ha quedado estabilizado, por lo que se ha autorizado el regreso de todas las personas que habían sido desalojadas”, dado que “ya no existe riesgo para la población”, informó el Gobierno regional andaluz en un comunicado. “Un operativo (...) continúa trabajando en la extinción” total “del incendio por tierra y aire”, añadieron las autoridades regionales.