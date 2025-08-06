Al menos un muerto y 13 heridos en Francia por “el peor incendio forestal” en 20 años

Cientos de bomberos luchan este miércoles para detener la propagación de un importante incendio forestal en el sur de Francia, que dejó una persona muerta, 13 heridos y un desaparecido.
El incendio recorrió 16.000 hectáreas desde el martes en el departamento de Aude y es el mayor registrado en Francia en el actual verano boreal. Las autoridades movilizaron a 2.000 bomberos para controlarlo.
Es “una catástrofe de una magnitud sin precedentes”, aseguró el primer ministro francés, François Bayrou, para quien el incendio está “relacionado con el cambio climático y con la sequía”.