Francia confirma su primer caso de ébola en un médico que llegó desde RD del Congo

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este miércoles 24 de junio el primer caso de ébola en el país europeo, el de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde avanza una importante epidemia de esa enfermedad infecciosa.
El Ministerio de Sanidad “confirma hoy la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en el territorio nacional”, indicó en un comunicado. Precisó a la AFP que el caso se detectó en la Francia continental.
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