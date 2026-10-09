Copiloto de Flydubai que planeaba un atentado suicida contra el aeropuerto de Tel Aviv en Israel se inspiró en el 11-S

El copiloto omaní que atacó al capitán del vuelo de Flydubai a finales de septiembre quería estrellar el avión en el aeropuerto de Tel Aviv en un atentado inspirado por el 11-S, afirmó este viernes 9 de octubre la fiscalía de Emiratos Árabes Unidos.

El vuelo había partido desde Dubái el 30 de septiembre rumbo a Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo, en su mayoría israelíes. La resistencia del piloto indio y la reacción de los pasajeros permitieron retomar el control de la nave, que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

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Inspirado en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el copiloto, ahora detenido en Emiratos, buscaba “causar la mayor pérdida de vidas posible”, según las conclusiones del fiscal general, publicadas por medios estatales del país.

El copiloto “cumplía con los requisitos profesionales y de seguridad para el empleo, incluido poseer una licencia de piloto, presentar un certificado de buena conducta y completar las revisiones requeridas”, afirmó el fiscal Hamad Saif Al Shamsi.

“Ninguno de los procedimientos reveló indicios de sus opiniones extremistas ni de su intención de llevar a cabo un complot terrorista”, agregó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó la semana pasada que el hombre había seguido un proceso de adoctrinamiento “islamista radical”.

En sus conclusiones, el fiscal emiratí desveló que el copiloto se radicalizó mientras estudiaba en Australia “a través de la lectura de literatura extremista y siguiendo contenidos en línea que glorifican a organizaciones terroristas y atentados suicidas”.