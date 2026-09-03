El Niño alcanzará un punto crítico y llegará hasta febrero: pronóstico de la OMM, países afectados y consecuencias

El fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses hasta alcanzar una intensidad considerada “muy fuerte” y podría convertirse en uno de los episodios más extremos observados desde que comenzó su monitoreo hace cuatro décadas, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de Naciones Unidas. De acuerdo con las proyecciones, el fenómeno alcanzará su punto máximo hacia finales de 2026, aunque sus efectos sobre las temperaturas y las precipitaciones podrían prolongarse hasta bien entrado 2027. La OMM calcula, además, que existe una probabilidad extraordinariamente alta, cercana al 100%, de que las condiciones de El Niño persistan al menos hasta febrero del próximo año. “El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses”, señaló la agencia de la ONU, que alertó sobre un aumento de los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo.

La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, explicó que la magnitud prevista para este episodio genera especial preocupación por sus posibles efectos sobre las comunidades y las economías. Según la funcionaria, el fenómeno podría ser más potente que cualquier otro registrado desde que se inició el seguimiento sistemático de estos eventos.

Celeste Saulo, secretaria general de la OMM. FOTO: LinkedIn.

El Niño es un fenómeno climático natural que se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Este cambio altera los patrones de circulación atmosférica y puede modificar las condiciones de lluvia y temperatura a miles de kilómetros de distancia. Los registros recientes muestran la intensidad de este calentamiento. Entre mayo y julio, la temperatura de la superficie del mar en la zona utilizada para medir el fenómeno se ubicó, en promedio, 1,5 grados Celsius por encima de lo normal. Sin embargo, entre finales de julio y mediados de agosto, los valores semanales llegaron a entre 2,2 y 2,6 grados adicionales.

La situación es todavía más llamativa bajo la superficie del océano. En algunas áreas del Pacífico, las temperaturas llegaron a superar en más de 8 grados Celsius los valores habituales durante julio y comienzos de agosto, debido a la acumulación excepcional de calor. Los efectos ya se sienten en diferentes regiones. En América Latina, Panamá y El Salvador han declarado emergencias relacionadas con las condiciones provocadas por El Niño, mientras Ecuador elevó su nivel de alerta ante la intensificación del fenómeno. En Panamá, incluso, las condiciones climáticas han obligado a reducir el tránsito de embarcaciones por el Canal. En otras partes del mundo también aumenta la preocupación. Algunas zonas de Centroamérica enfrentan sequías y escasez de agua que afectan los cultivos, mientras India registra alteraciones en su temporada de monzones. El Niño también puede favorecer condiciones de sequía en sectores de la Amazonía, Australia e Indonesia, y provocar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en otras regiones. Lea aquí: Medellín suspende los cortes de agua, pero pone una condición: ahorrar 92 litros diarios por hogar La ONU advirtió que el impacto puede extenderse a la agricultura, el suministro de agua, la energía y la salud, con consecuencias económicas para millones de personas. “El mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo”, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al advertir que el calentamiento de los océanos está agravando los riesgos asociados al fenómeno. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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