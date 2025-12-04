x

España extraditó a Perú al hombre que inspiró La Casa de Papel, acusado de narcotráfico internacional

José Juan Martínez Gómez será procesado en Lima, Perú, por un caso que se remonta al año 2008, ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez de la capital peruana.

  • José Juan Martínez Gómez, inspiración de La Casa de papel, fue extraditado a Perú por narcotráfico. FOTOS: RTVE - Netflix, Antena 3
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 8 horas
El hombre que inspiró la serie. La casa de papel fue extraditado a Perú desde España luego de ser acusado de tráfico ilícito de drogas agravado en ese país. Se trata de José Juan Martínez Gómez, apodado “El Rubio”, cuyo caso se remonta a 2008, cuando la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (Dirandro) le habría encontrado 10,5 kg de cocaína en dos maletas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

La droga estaba camuflada entre turrones, café y otros productos en el mismo equipaje con destino a Italia , que presuntamente estaba registrada a nombre de Martínez Gómez, según revelaron los investigadores peruanos. Sin embargo, la defensa sostiene que la maleta no era del hombre y que él “nunca ha estado en Perú”, pues durante el período en que ocurrieron los hechos “se encontró cumpliendo una pena en Francia”.

Lea también: El creador de La Casa de Papel vino a Colombia

“El Rubio” finalmente fue extraditado a Lima este viernes y escoltado por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por lo que está retenido en una prisión a la espera de ser procesado. De ser declarado culpable, podría enfrentar entre 15 y 25 años de prisión, según la ley peruana.

El papel de José Juan Martínez Gómez en el asalto al Banco Central de Barcelona en 1981

Martínez Gómez fue el cerebro y cabecilla del asalto al Banco Central de Barcelona, ocurrido el 23 de mayo de 1981, fecha en la que al menos once personas ingresaron al banco burlando la seguridad y generando caos en el sector.

Se desconoce la verdadera intención de dicho asalto, aunque algunas versiones sostienen que pretendían recuperar unos documentos comprometedores guardados en la caja fuerte número 156, que supuestamente estaban relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F) y que implicarían a la Monarquía.

“El Rubio” sostuvo que, a cambio de ese encargo, le darían un millón de dólares en una cuenta en Suiza, además de proporcionarle planos para ejecutar el robo, los cuales habrían sido suministrados por exmiembros del CESID (los servicios secretos españoles). El objetivo no se limitaría únicamente a la búsqueda de los supuestos documentos comprometedores, sino que también incluiría el robo de dinero.

Siga leyendo: Colombia hizo su propia Casa de papel para Netflix

El hombre que hoy está bajo custodia de las autoridades peruanas ya cumplió una pena de 30 años de prisión en España, luego de ser hallado culpable por los delitos de robo con violencia y uso de armas, toma de rehenes (mantuvo retenidas a más de 300 personas), asociación ilícita, detención ilegal, lesiones y otros cargos derivados de la acción armada.

Su historia fue la inspiración de la serie (2017) de Antena 3 y Netflix, La Casa de Papel, protagonizada por Álvaro Morte, quien interpreta a “El Profesor”; Úrsula Corberó como Tokio; Miguel Herrán como Río; Jaime Lorente como Denver; Alba Flores como Nairobi; Esther Acebo como Estocolmo; e Itziar Ituño como Raquel Murillo / Lisboa, entre otros.

Bloque de preguntas y respuesta

¿Por qué extraditaron a “El Rubio” a Perú?
Por un caso de 2008 en el que la policía peruana le atribuye 10,5 kilos de cocaína en dos maletas. La defensa afirma que la maleta no era suya y que él estaba preso en Francia en esa época.
¿Quién es José Juan Martínez Gómez?
Es un delincuente histórico español, autor intelectual del asalto al Banco Central de Barcelona en 1981, donde hubo más de 300 rehenes. Su historial inspiró parte de la serie La casa de papel.
¿Qué papel jugó en el asalto de 1981?
Fue considerado el cerebro del operativo, que incluyó violencia, armas y un posible objetivo oculto: recuperar documentos vinculados con el golpe del 23-F.

Utilidad para la vida