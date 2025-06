Parlamento británico aprobó un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida

Los partidarios del texto, que se habían reunido frente al Parlamento con pancartas que decían “My death, my decision” (Mi muerte, mi decisión), expresaron de forma ruidosa su alegría al anunciarse el resultado.

“Esta votación envía un mensaje claro (...) el cambio está en marcha”, reaccionó la directora de la asociación Dignity in Dying (Dignidad al morir), Sarah Wootton. En cambio, el director del grupo Care Not Killing (Cuidar, no matar), Gordon Macdonald, opositor al texto, denunció un texto “profundamente imperfecto y peligroso”.