La millonaria estafa de cajeras en supermercado: las pillaron a través de las cámaras de seguridad

La dueña de un pequeño supermercado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, presentó una denuncia penal contra dos de sus empleadas, luego de descubrir que utilizaban un método fraudulento para quedarse con el dinero de las ventas del negocio.

Según la investigación preliminar, las cajeras ofrecían a los clientes el código de sus cuentas para transferencias en lugar del código de la cuenta del negocio, desviando los pagos hacia sus cuentas personales.

Dicho sistema se conoce en ese país como la Clave Bancaria Uniforme (CBU), que consiste en un código de 6 a 22 caracteres que identifica a cada cuenta bancaria en Argentina. Cada persona, natural o jurídica, registra el suyo ante el sistema financiero, de manera que pueda hacer transferencias y recibirlas.