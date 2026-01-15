x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Video | Estados Unidos incautó en el Caribe el sexto buque petrolero

El Comando Sur de Estados Unidos anunció la incautación de un barco petrolero en medio de la cuarentena impuesta por Trump a esas embarcaciones.

  • El Comando Sur incautó este jueves el buque petrolero Verónica, que presuntamente transportaba crudo embargado. Foto: Captura video @Southcom
    El Comando Sur incautó este jueves el buque petrolero Verónica, que presuntamente transportaba crudo embargado. Foto: Captura video @Southcom
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Las fuerzas estadounidenses anunciaron este jueves una nueva incautación a un buque que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para buques sancionados en el Caribe. Esta sería la sexta embarcación interceptada por Estados Unidos.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X el Comando Sur, quien mostró a través de un video cómo habría sido interceptado el barco Verónica.

Lea también: EE. UU. interceptó con helicópteros un nuevo buque petrolero frente a las costas de Venezuela en el Caribe

“En otra acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes”, dice la publicación en las redes sociales.

Así mismo, el Comando Sur subrayó que los únicos barcos petroleros que saldrán de Venezuela serán aquellos que estén coordinados con el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Sobre este hecho también se pronunció la secretaria de Defensa, Kristi Noem, quien detalló que el buque cisterna “había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe”.

“Como hemos demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de escapar de la justicia estadounidense, punto. Nuestra determinación es inquebrantable y la coordinación de nuestra misión nunca ha sido mejor”, resaltó Noem en su cuenta de X.

La última incautación se había realizado el pasado 9 de enero cuando autoridades estadounidenses interceptara el buque Olina, catalogado como otra embarcación de la “flota fantasma” señalada de transportar petróleo embargado.

También, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, se estima que al menos 16 buques petroleros sancionados abandonaron las aguas venezolanas. De esos, 13 barcos estaban cargados con un total aproximado de 12 millones de barriles de crudo, esto según el portal de seguimiento marítimo TankerTrackers.

Siga leyendo: Video | EE. UU. incautó el quinto petrolero en medio del bloqueo naval a Venezuela en operativo en el Caribe

Temas recomendados

Petróleo
Internacional
Caribe Mar
Reservas de petróleo
Embarcaciones
Barcos
Comando Sur
Caribe
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Kristi Noem
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida