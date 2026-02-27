Cada vez hay menos lugares para nacer en Medellín: Clínica del Prado cerrará 30 camas

Cada vez hay menos lugares donde se puede nacer en Medellín, puesto que la Clínica del Prado, uno de los principales centros asistenciales de la ciudad en esta rama, anunció que cerrará 30 camas de ginecobstetricia por cuenta de la crisis de la salud que se vive en el país. Mediante un comunicado de prensa, el Grupo Quirosalud, entidad que administra este centro asistencial, anunció que con esta medida se buscan optimizar los recursos con los que actualmente cuenta este hospital, por lo que reducirá en un 50% su capacidad actual.

“Esta medida responde exclusivamente a la necesidad de enfrentar la crisis financiera institucional, optimizando el uso de los recursos disponibles y priorizando aquellas áreas críticas que permiten garantizar la atención oportuna y segura de nuestras pacientes”, expresó esta entidad mediante un comunicado. Entérese: Un hospital de Medellín está entre los 250 mejores del mundo, según revista estadounidense Ante esto, también se informó que esta medida no afectará las atenciones de urgencias obstétricas y partos para los pacientes de las entidades con las cuales se tiene convenio, al igual que los casos de mayor complejidad en este tema.

Adicionalmente se anunció que para que los traumatismos sean menores, se hará una articulación con el resto de la red hospitalaria para establecer los protocolos de atención, según los requerimientos de cada paciente. Le puede interesar: Más de 23.000 extranjeros llegaron a Medellín a practicarse procedimientos médicos Esta reducción se mantendrá de acuerdo a los cambios que se vayan presentando tanto de la Clínica del Prado como en el sector salud en general. “La medida será evaluada periódicamente, con el objetivo de restituir progresivamente la capacidad instalada, cuando las condiciones financieras lo permitan”, señalaron. Según la Agremiación de Médicos de Colombia (Promédicos), esta decisión provocará que 15 ginecólogos, seis pediatras y tres anestesiólogos deban salir de esta institución, afectando además la estabilidad laboral de estos profesionales.