Estados Unidos aumenta a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes se “autodeporten”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció un incremento significativo en el incentivo financiero ofrecido a los migrantes en situación irregular que decidan abandonar el país voluntariamente.

El monto de esta remuneración subió de 1.000 a 2.600 dólares, una medida que la agencia calificó como un “regalo” por el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump.

El DHS justifica este pago basándose en un análisis de costos, pues según la agencia, mientras que una deportación forzosa le cuesta al Estado 18.245 dólares, una “autodeportación” gestionada a través de CBP Home cuesta solo 5.100 dólares.

Esta entidad expresó que la medida representa un ahorro de más de 13.000 dólares para el contribuyente por cada persona que abandone el país bajo este esquema.

Este programa está dirigido a extranjeros sin antecedentes penales que se encuentren ilegalmente en el país, personas con permisos de estancia legal que han expirado o están por expirar, e individuos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) ha terminado.

Además del incentivo económico, para que estas personas se autodeporten, el gobierno estadounidense proporcionará a cada migrante un vuelo en avión gratuito hacia su país de origen o hacia otra nación donde el individuo cuente con estatus legal.

Para acceder a este “beneficio”, los interesados deben utilizar la aplicación móvil CBP Home para registrar su intención de salida. Este proceso requiere que el usuario descargue la aplicación, complete su información personal, envíe una fotografía (selfie) y, si aplica, añada a sus familiares para viajar juntos.