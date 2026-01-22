x

Estados Unidos aumenta a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes se “autodeporten”

El gobierno de Trump ha insistido en que quienes no accedan a esta medida se someterán a arrestos por parte de las autoridades migratorias (ICE).

  • Para el Departamento de Seguridad Nacional, es menos costosa la autodeportación que una deportación forzosa. FOTO: David Peinado, Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció un incremento significativo en el incentivo financiero ofrecido a los migrantes en situación irregular que decidan abandonar el país voluntariamente.

El monto de esta remuneración subió de 1.000 a 2.600 dólares, una medida que la agencia calificó como un “regalo” por el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Lea también: Adolescente colombiano salió del colegio y fue asesinado a tiros frente a su casa en Estados Unidos

El DHS justifica este pago basándose en un análisis de costos, pues según la agencia, mientras que una deportación forzosa le cuesta al Estado 18.245 dólares, una “autodeportación” gestionada a través de CBP Home cuesta solo 5.100 dólares.

Esta entidad expresó que la medida representa un ahorro de más de 13.000 dólares para el contribuyente por cada persona que abandone el país bajo este esquema.

Este programa está dirigido a extranjeros sin antecedentes penales que se encuentren ilegalmente en el país, personas con permisos de estancia legal que han expirado o están por expirar, e individuos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) ha terminado.

Además del incentivo económico, para que estas personas se autodeporten, el gobierno estadounidense proporcionará a cada migrante un vuelo en avión gratuito hacia su país de origen o hacia otra nación donde el individuo cuente con estatus legal.

Para acceder a este “beneficio”, los interesados deben utilizar la aplicación móvil CBP Home para registrar su intención de salida. Este proceso requiere que el usuario descargue la aplicación, complete su información personal, envíe una fotografía (selfie) y, si aplica, añada a sus familiares para viajar juntos.

Una vez aprobada la solicitud, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eliminará temporalmente la prioridad de detención del individuo antes de su salida programada y se le condonarán las multas civiles por no haber salido previamente del país.

Sobre este escenario, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó a los indocumentados a aprovechar esta oferta, advirtiendo que, de lo contrario, las autoridades procederán con arrestos y la prohibición permanente de reingreso.

En una publicación en su cuenta de X, Noem aseguró que, desde enero de 2025, 2,2 millones de personas se han autodeportado voluntariamente y que se han ejecutado entre 622.000 y 675.000 deportaciones adicionales.

Sin embargo, el centro Brookings estima que el número real de expulsiones es mucho menor, situándose entre 310.000 y 350.000, una cifra que está por debajo de las 778.000 repatriaciones del último año fiscal de la administración de Joe Biden y lejos de la meta de un millón de deportaciones anuales prometida por el equipo de Trump.

Siga leyendo: Tras suspensión de procesos para visa americana, esta es la fecha clave que deben tener en cuenta los inmigrantes

