Estados Unidos desplegó 900 militares a Venezuela tras terremotos; la crisis humanitaria se agudiza

En medio de la tragedia vivida en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles, 24 de junio, el Ejército de Estados Unidos ha desplegado a más de 900 efectivos para liderar y apoyar las labores de asistencia humanitaria en el vecino país.
Así lo confirmó el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, quien agregó que esta fuerza se complementa con otros 800 efectivos posicionados en Puerto Rico y Curazao, listos para actuar si la emergencia lo requiere.
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El despliegue estadounidense no solo incluye personal de tierra, como los marines que fueron los primeros en ayudar a remover escombros, sino también una robusta infraestructura tecnológica en donde destaca al menos cinco drones MQ-9 Reaper para sobrevolar las zonas afectadas, proporcionando inteligencia crítica sobre el estado de las carreteras y edificios colapsados, datos que son procesados por una unidad especializada en Miami para asistir a las autoridades locales.
También se movilizaron cinco aviones C-17 Globemaster para rehabilitar aeropuertos y gestionar el flujo de ayuda internacional, evitando que los suministros se acumulen en los puntos de entrada. En el ámbito naval, el buque USS Fort Lauderdale opera con helicópteros UH-1Y Super Huey y aeronaves MV-22 Osprey para el traslado de suministros críticos y personal de rescate.