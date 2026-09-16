A diferencia de Colombia, Estados Unidos sí certifica a Venezuela en la lucha contra las drogas

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de los países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, tras 20 años de incluirlo en esa “lista negra”, en un nuevo gesto al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. La administración de Donald Trump mantuvo además la descertificación de la política antidrogas de Colombia, pero alabó los compromisos del nuevo presidente derechista Abelardo de la Espriella, así como de Bolivia, donde también ha asumido un nuevo gobierno conservador. Cada año la Casa Blanca emite una evaluación de la lucha antidrogas en todo el mundo, y como en 2025, 23 países son considerados “importantes productores” o “de tránsito de drogas”.

De esa lista, la Casa Blanca señala particularmente a los que han “fallado demostrablemente” en sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico. Este año son cuatro: Afganistán, Birmania, Bolivia y Colombia. En cambio, Venezuela, fuera de lista por primera vez desde 2005, “ha emprendido un cambio de rumbo drástico tras la detención y remoción (...) del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro”, explica el texto oficial. “Ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles”, se congratula Trump en esta evaluación.

Aliento a Colombia y Bolivia

A su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump tomó la decisión de equiparar legalmente la lucha contra los carteles con el combate al terrorismo, una decisión cuestionada por organismos internacionales. Sobre Colombia, el informe anual señala que aún no ha tenido tiempo de volver a la senda previa al gobierno izquierdista de Gustavo Petro. Pero “si, como se espera, avanza en la erradicación agresiva de la coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la condición de país que ha incumplido de manera demostrable”, explica el texto. “La cooperación entre Bolivia y Estados Unidos se ha ampliado significativamente durante el último año”, explica luego el texto, en referencia al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Pero “el nuevo gobierno aún no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca, que aumentó bajo el gobierno anterior” de izquierdas, asegura.

El informe es un mensaje de aliento a los aliados de Washington en la región. “Los cambios políticos dramáticos en Sudamérica durante el último año han generado oportunidades históricas para la cooperación de Estados Unidos con los gobiernos de la región” explica.

Lucha antiterrorista

El gobierno de Trump emprendió hace un año una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico sin precedentes en la historia de la región, con un resultado de al menos 215 muertos. Esa campaña ha sido denunciada como ejecuciones extrajudiciales por organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales. Además, Trump ha construido una alianza anticarteles, el Escudo de las Américas, a la que se han ido sumando países a medida que cambiaban de rumbo político. Perú fue el último en sumarse a esta asociación, en la que los países de la región se comprometen a aumentar la cooperación, e incluso a campañas militares conjuntas, como Colombia y Ecuador. “El pueblo de Colombia hizo la valiente elección de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente”, recuerda el texto presidencial. “Colombia está en condiciones de retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio”, añade.

La nueva embajadora colombiana en Washington, María Consuelo Araújo, que presentó el martes sus credenciales a Trump, saludó el informe. Aunque la descertificación se mantiene, “traza una clara distinción entre el deterioro de los últimos años y la nueva etapa que se abre”, explicó en un comunicado. El gobierno Trump recuerda que a pesar de que Bolivia, Birmania y Colombia han “fallado demostrablemente”, la provisión de asistencia sigue siendo “vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”. Trump saluda, por otro lado, la colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero advierte que “México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio y siguen representando una amenaza para el pueblo estadounidense”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas