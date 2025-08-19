Cuatro estados republicanos enviaron más miembros de Guardia Nacional para el plan de Trump en Washington

Los estados de Misisipi, Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Sur anunciaron el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Washington, que el presidente Donald Trump trata de “limpiar” de pandillas desde el gobierno federal.

“Autoricé el despliegue de unos 200 soldados de la Guardia Nacional de Misisipi con el fin de apoyar los esfuerzos del presidente Trump para que la ley vuelva a reinar y traer el orden a la capital de nuestra nación”, dijo el gobernador de ese estado, Tate Reeves, en un comunicado.

Su anuncio ocurre después del de Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Sur, otros estados republicanos que también participan de este despliegue en la capital federal, que es administrada por demócratas.

Ohio enviará 150 reservistas, Carolina del Sur unos 200, y Virginia Occidental proveerá unos 350, de los cuales algunos ya llegaron a Washington. Estos se unirá a los 800 miembros de la Guardia Nacional ya movilizados en la capital.