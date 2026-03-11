Condena a tres hermanos por delitos sexuales sacude a la élite de EE. UU., ¿por qué hija de Trump aparece mencionada?

Un jurado federal en Manhattan declaró culpables a Tal Alexander, Oren Alexander y Alon Alexander por participar durante años en una conspiración de tráfico sexual que, según los fiscales, operó durante más de una década.
El veredicto fue anunciado el 9 de marzo tras un juicio que se extendió por cinco semanas en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los tres hermanos enfrentaban inicialmente 12 cargos, aunque dos fueron retirados durante el proceso. Finalmente, el jurado los declaró culpables de los 10 cargos restantes.
La sentencia será dictada el próximo 6 de agosto por la jueza Valerie Caproni. Cada uno de los acusados podría enfrentar penas de hasta cadena perpetua.