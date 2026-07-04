Equipo de rescatistas colombiano se retira tras nueve días de misión en Venezuela: así fue su labor

El equipo colombiano de búsqueda y rescate UsarCol-1 inició su proceso de retorno a Colombia tras completar nueve días de operaciones en las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela. La decisión se produjo luego de que la célula de coordinación internacional, liderada por las Naciones Unidas, diera por terminadas las asignaciones del contingente colombiano y dispusiera la continuidad de las labores con otros equipos internacionales desplegados en la emergencia. Puede leer: Riesgo sísmico en Medellín: ¿Qué pasaría si tiembla como en Venezuela?

Camilo Zamudio, bombero y coordinador de rescate de la misión, explicó en Noticias de la Mañana de Blu Radio que la finalización de las actividades respondió a la planificación establecida por el organismo internacional encargado de distribuir las tareas entre los grupos de búsqueda y rescate. “El día de ayer suspendimos labores de terreno y las asignaciones. Aquí hay algo que llama una célula de coordinación dirigida por las Naciones Unidas que nos van asignando como el trabajo que tenemos que ir haciendo”.

El coordinador indicó que, una vez concluidas las labores asignadas, el equipo comenzó el desmonte de su base de operaciones para preparar el regreso al país. “Ya anoche nos desactivamos y hoy empezamos a ordenar el campamento para, Dios mediante, retornar mañana”. Zamudio señaló que el tiempo de permanencia en la zona de desastre también influyó en la decisión, debido al desgaste acumulado y a la disminución de las probabilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros. “Somos de los primeros grupos que llevamos 9 días de operación, ya también el desgaste del equipo y las probabilidades de encontrar son muy bajas”. Añadió que el relevo será asumido por brigadas internacionales que llegaron recientemente a Venezuela para continuar con las operaciones de búsqueda. “Ya hay equipos que llegaron hace dos o tres días que están mucho más frescos y pueden continuar la labor”.

El relevo quedó en manos de equipos internacionales que permanecen en las zonas afectadas. FOTO: Tomado de Instagram: @dnbomberoscol

Continúan las labores de búsqueda y atención humanitaria

La misión colombiana hizo parte del operativo internacional desplegado tras los terremotos, en el que participaron equipos de diferentes países bajo la coordinación de Naciones Unidas y de las autoridades venezolanas encargadas de la gestión del riesgo. Durante su permanencia en el terreno, los rescatistas trabajaron en la localización de sobrevivientes entre estructuras colapsadas. En los últimos días de la operación, varios equipos reportaron más de 30 horas sin hallar personas con vida en algunos de los edificios intervenidos. Las labores se concentraron en sectores donde anteriormente se habían detectado posibles señales, aunque las evaluaciones posteriores no permitieron nuevos rescates.

El contexto de la emergencia también estuvo marcado por la disminución de las posibilidades de supervivencia con el paso de los días. Equipos especializados utilizaron perros de búsqueda, dispositivos de radiofrecuencia y equipos de detección acústica para inspeccionar estructuras afectadas, mientras en varios puntos las autoridades solicitaron silencio para facilitar la localización de posibles sobrevivientes.

Terremotos en Venezuela: balance de víctimas y daños

La tragedia ha dejado miles de personas entre fallecidos, heridos y desaparecidos. De acuerdo con el balance más reciente entregado por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos ascendió a 2.645, mientras que el número de heridos llegó a 12.666. En medio de la emergencia, familiares de personas desaparecidas continúan esperando noticias y el avance de las labores de búsqueda. Algunos manifestaron la necesidad de contar con mayor apoyo y maquinaria para recuperar a sus seres queridos de entre los escombros. Lea más: ¿Cómo sobrevivió Hernán Gil tras ocho días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela? Frente a la nueva etapa de la emergencia, Zamudio afirmó que la ayuda humanitaria deberá coordinarse con las organizaciones que permanecen en la zona para responder a las necesidades de las comunidades afectadas. “Podrían contactar a otras organizaciones, las que está la Cruz Roja y otras ONG que están trabajando con entidades locales para definir ya necesidades, lo que se necesita puntualmente”. Con el regreso de UsarCol-1 concluye la participación del primer contingente colombiano enviado a la emergencia, mientras las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria continúan a cargo de los equipos internacionales que permanecen desplegados en las zonas afectadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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