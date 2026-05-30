Dios, la máquina y el hombre: León XIV y la encíclica que nadie esperaba

Aterido de fiebre y de miedo, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis en Patmos, la isla del mar Egeo donde fue exiliado por orden del emperador romano Domiciano; es evidente que el apóstol más amado de Jesús creyó que moriría desterrado y por eso escribió ese libro magnífico y poderoso en el que ve al mundo caído bajo los pies de oso de la Gran Bestia, el Anticristo.
Toda generación cree que es la última, las nuevas le parecen malogradas. Desde los pasillos del Vaticano, el papa León XIV envía al mundo un pequeño libro del “Apocalipsis”, la encíclica Magnifica Humanitas; el “vicario de Cristo” advierte que el alma está en juego si la humanidad se deja arrastrar por las lógicas de dominio y producción que dicta la Inteligencia Artificial.