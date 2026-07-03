Emergencia en Venezuela: terremotos dejan hospitales saturados y sistema debilitado

El doble terremoto que sacudió a Venezuela ha dejado un escenario de emergencia sanitaria en varias regiones del país, donde hospitales y comunidades intentan responder en medio del colapso del sistema de salud. En ese contexto, Carolina de Jesús, directora de Project HOPE en Venezuela, describe una situación marcada por la saturación y la falta de recursos, “en las zonas afectadas, el panorama es de una desolación total”.
En La Guaira, epicentro del desastre, el colapso sanitario se evidenció en cuestión de horas. “Las redes de salud locales están colapsando ante la avalancha de pacientes. Los pequeños centros de salud están completamente desbordados”, señaló De Jesús en declaraciones enviadas a CNN en Español. Según explicó, en varios hospitales el personal médico atiende a pacientes en el suelo por falta de camas, mientras continúan llegando heridos y las réplicas complican la atención.
La emergencia ha obligado incluso a habilitar espacios improvisados para la atención médica. Un local comercial fue convertido en centro de triaje y atención básica, donde voluntarios y personal sanitario atienden a cientos de personas al día con recursos limitados y medicamentos donados.