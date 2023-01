A inicios de diciembre de 2022 fueron revelados los “archivos de Twitter”, una serie de documentos que han permitido evidenciar la comunicación interna de la plataforma sobre la toma de decisiones sobre el contenido y la censura de la red social sobre temas de interés público, situación que ha puesto en la mira a Elon Musk, quien dice no solo temer por su vida, sino por la de su familia luego de esta supuesta filtración.

“Creo que Elon es un poco ingenuo acerca de los enemigos que se está creando, especialmente con los archivos de Twitter. No tengo miedo, pero tengo mucho miedo de que le pueda pasar algo a Elon, a pesar de que tiene alrededor de 100 guardias de seguridad”, señaló el padre del magnate sudafricano, Errol Musk, en diálogo con el periódico The Sun.

Días después, luego de la primera entrega de dicha revelación a inicios de diciembre de 2022, el multimillonario dijo ante cientos de personas en una transmisión en vivo en Twitter Spaces el temor que sentía por su vida.

“Francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, incluso que me disparen, es grande (...) No es difícil matar a alguien si quieres, así que espero que no lo hagan, pero definitivamente hay un riesgo”, señaló en esa oportunidad y, además, dejó claro que no posee ningún pensamiento suicida, por lo que una misteriosa muerte repentina no sería obra suya: “Si me suicido, no es real”.

La preocupación por su vida y la de su familia fue aumentando tras el incremento de las amenazas en su contra después de que adquiriera Twitter, por lo que tuvo que reforzar su esquema de seguridad. En la casa de su padre instaló, por ejemplo, un esquema de cámaras de alta tecnología, cercas electrificadas y vigilancia las 24 horas del día.