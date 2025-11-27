En El Salvador pandilleros reciben condenas de hasta 397 y 433 años de cárcel

La justicia de El Salvador condenó a ocho miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel tras ser vinculados a homicidios y otros delitos, además de darle 433 años de prisión a una estructura dedicada al robo, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador dictó las sentencias contra los pandilleros por delitos que cometieron entre los años 2021 y 2022, precisó la FGR en la red social X.

Las mayores condenas se las impusieron a cuatro cabecillas de Barrio 18: Pedro Melara Romero (397 años de prisión), Wilfredo Mancía (180), Esmeralda Beatriz Mendoza (115) y Jaqueline Flores (100).

El resto de pandilleros fueron condenados a penas entre los 74 y 89 años.