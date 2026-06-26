Corte Suprema de EE. UU. frena miles de demandas contra Bayer por falla en etiquetado

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves a favor del gigante alemán Bayer, que pretende anular decenas de miles de demandas por el presunto riesgo de cáncer ligado al herbicida Roundup, de su filial Monsanto.

Siete de los nueve jueces del tribunal consideraron que no se puede acusar al fabricante por no haber incluido en el producto una advertencia sanitaria adicional en sus productos, ya que, de haberlo hecho, habría infringido las disposiciones establecidas por las autoridades federales estadounidenses.

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Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, no tardó en celebrar esta de decisión, que “debería contribuir de manera significativa a poner fin a los litigios relacionados con Roundup tras casi una década de batallas judiciales”, declaró el grupo con sede en la ciudad alemana de Leverkusen.