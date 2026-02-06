Estados Unidos pide a sus ciudadanos que “salgan de Irán ahora” o busquen refugio

El gobierno de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que “salgan de Irán ahora” o busquen un refugio antes de que las autoridades del país intensifiquen las medidas de seguridad en el marco de la disputa por las protestas contra el alto costo de vida. La Embajada de Estados Unidos en Irán hizo una serie de recomendaciones a los residentes en el país mediooriental para que las tengan presentes si desean salir. Entre ellas, escribieron en su portal web que las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní deben salir de Irán con pasaporte iraní.

Esto ocurre porque Irán no reconoce la doble nacionalidad y tratará a las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní únicamente como ciudadanos iraníes. “Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien”, se lee en el anuncio. Puede leer: Trump advierte que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y que su líder “es un enfermo”

Las recomendaciones de la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán para los connacionales

1. Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense. 2. Es posible que se produzcan cancelaciones e interrupciones de vuelos con poca antelación. Consulte directamente con su aerolínea para obtener información actualizada. 3. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro.

4. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. 5. Evite las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno. 6. Esté atento a las noticias de última hora en los medios locales. Prepárese para ajustar sus planes. 7. Mantenga su teléfono cargado y manténgase comunicado con familiares y amigos para informarles de su estado. 6. Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad en Irán.t

Las negociaciones continuarán

Por otro lado, Irán afirmó este viernes que las negociaciones con Estados Unidos para evitar una escalada militar continuarán, al término de una primera ronda en Omán después de que Washington enviara buques de guerra a la zona. Los diálogos en la capital, Mascate, son el primer encuentro entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas. Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten a su programa nuclear, con el fin de obtener el levantamiento de las sanciones que pesan hace años sobre su economía.

Pero Estados Unidos quiere hablar también de su programa de misiles balísticos, y del apoyo de Teherán a facciones armadas rivales de Israel en Oriente Medio. Para mantener la presión, Estados Unidos tiene en el Golfo una decena de buques de guerra y un portaviones. Pese a la tensión, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que las conversaciones se desarrollaron en un “ambiente muy positivo”.

“Intercambiamos nuestros puntos de vista”, dijo a la televisión estatal iraní al término de negociaciones indirectas con el enviado de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner. “Es un buen comienzo”, añadió Araqchi. Según él, ambas partes “acordaron continuar las negociaciones, pero las modalidades y el calendario se decidirán posteriormente”. Araqchi declaró a la agencia de noticias Irna que las conversaciones se centran “exclusivamente en el tema nuclear”. “No abordamos ningún otro asunto con los estadounidenses”, especificó. El ministro iraní espera que Washington se abstenga de “amenazas” para que las negociaciones puedan seguir. Pero Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 15 entidades, dos personas y 14 buques de la “flota fantasma” para frenar las exportaciones petroleras de Irán. Las medidas afectan inclusive a barcos con bandera de Turquía, India y los Emiratos Árabes Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Lea también: “¡Muerte al dictador!” ¿Qué está pasando en Irán con el régimen de los ayatolás y Alí Jamenei?

La presión militar de Estados Unidos