QatarEnergy suspendió producción de gas natural licuado tras ataques iraníes: valor se incrementó casi 50%

El mercado energético global entró en estado de alerta luego de que QatarEnergy anunciara la suspensión de su producción de gas natural licuado (GNL) tras ataques militares contra el complejo industrial de Ras Laffan Industrial City, en Qatar.
De acuerdo con un comunicado emitido por la misma compañía este 2 de marzo, se detuvo la producción luego de los ataques a sus instalaciones estratégicas, lo que generó una reacción inmediata en los mercados internacionales.
“QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados. QatarEnergy valora sus relaciones con todas sus partes interesadas y continuará comunicando la información más reciente disponible”, explicó la compañía en el comunicado.
El impacto fue casi instantáneo: los futuros del gas en Europa —referenciados en el mercado TTF— registraron un incremento cercano al 50% en cuestión de horas, reflejando la magnitud del shock para la oferta global.
