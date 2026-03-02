QatarEnergy suspendió producción de gas natural licuado tras ataques iraníes: valor se incrementó casi 50%

El mercado energético global entró en estado de alerta luego de que QatarEnergy anunciara la suspensión de su producción de gas natural licuado (GNL) tras ataques militares contra el complejo industrial de Ras Laffan Industrial City, en Qatar. De acuerdo con un comunicado emitido por la misma compañía este 2 de marzo, se detuvo la producción luego de los ataques a sus instalaciones estratégicas, lo que generó una reacción inmediata en los mercados internacionales. “QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados. QatarEnergy valora sus relaciones con todas sus partes interesadas y continuará comunicando la información más reciente disponible”, explicó la compañía en el comunicado. El impacto fue casi instantáneo: los futuros del gas en Europa —referenciados en el mercado TTF— registraron un incremento cercano al 50% en cuestión de horas, reflejando la magnitud del shock para la oferta global. Le puede interesar: El brent sube un 10% y lo pone al borde de los US$100 por barril por conflicto en Medio Oriente

Un 20% del suministro mundial en juego

El analista energético Javier Blas advirtió sobre la dimensión estructural de la medida. “Si Qatar ha cerrado toda su producción de GNL —14 trenes—, como sugiere el texto de la declaración, eso representa aproximadamente el 20% de la producción mundial. Como empresa, QatarEnergy es el mayor productor de GNL del mundo”, señaló. Aunque Qatar es el segundo mayor exportador mundial de GNL después de Estados Unidos, la compañía estatal es, en términos corporativos, el mayor productor individual del planeta en el suministro energético internacional.

Un mensaje político más allá del mercado

Para Blas, la decisión no solo tiene implicaciones comerciales, sino también geopolíticas. Según el experto, la suspensión obligaría a los socios internacionales de Doha a adoptar una postura más firme frente al conflicto en curso. Plantea dos posibles lecturas: primero sería un mensaje directo a la Casa Blanca sobre el riesgo de un conflicto prolongado. Pero también enviaría una señal clara a grandes importadores asiáticos y europeos como Japón, Corea del Sur, Taiwán y la Unión Europea, altamente dependientes del GNL catarí. En otras palabras, el cierre no solo tensiona el mercado energético, sino que introduce un elemento de presión diplomática sobre las principales economías consumidoras. Lea más: Irán cierra el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, la principal ruta mundial del petróleo

Europa, nuevamente expuesta