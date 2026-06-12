Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hospital Infantil Concejo de Medellín estrena tomógrafo: beneficiará hasta 500 niños al mes

Con una inversión cercana a los $1.500 millones, el Hospital Infantil Concejo de Medellín puso en funcionamiento un nuevo tomógrafo que permitirá realizar estudios diagnósticos especializados sin necesidad de trasladar a los pacientes a otros centros asistenciales.

  • Se estima que entre 400 y 500 niños, niñas y adolescentes se beneficiarán cada mes. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín.
    Se estima que entre 400 y 500 niños, niñas y adolescentes se beneficiarán cada mes. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Hospital Infantil Concejo de Medellín ya puso en marcha un nuevo servicio de tomografía que fortalecerá la atención pediátrica en la ciudad y el departamento. La institución adquirió un tomógrafo de última generación con el que busca mejorar la eficiencia de los diagnósticos.

La inversión, cercana a los $1.500 millones, también incluyó la compra de otros equipos biomédicos destinados a fortalecer la atención de niños, niñas y adolescentes. Los recursos provienen de la reinversión de excedentes financieros derivados de un convenio de fortalecimiento suscrito entre el hospital y la Alcaldía de Medellín en noviembre de 2025 por más de $2.000 millones.

También le puede interesar: Medellín fortalece su red hospitalaria pública con una inversión de $489.000 millones

Según informó la institución, el nuevo equipo entró en operación el pasado 21 de mayo y ya presta servicios tanto a pacientes hospitalizados como a usuarios ambulatorios que requieren estudios diagnósticos especializados.

“Estamos realizando tomografías simples y contrastadas, incluso bajo sedación. Esto ha permitido no solamente que los niños del distrito, sino también de todo el departamento se vean beneficiados con esta nueva ayuda diagnóstica”, explicó Melisa López Moreno, directora médica de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.

Un tomógrafo es un equipo de imágenes diagnósticas que utiliza rayos X y tecnología computarizada para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, lo que facilita la detección, el diagnóstico y el seguimiento de diversas enfermedades y lesiones, como tumores, hemorragias internas, fracturas y otras anomalías internas.

El nuevo equipo permitirá realizar tomografías simples y contrastadas de cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis, columna vertebral y extremidades, ampliando la capacidad diagnóstica de la institución para atender patologías pediátricas de diversa complejidad.

De acuerdo con las proyecciones del hospital, entre 400 y 500 menores de edad podrán acceder cada mes al servicio. Además de ampliar la oferta de ayudas diagnósticas para pacientes hospitalizados y ambulatorios, el tomógrafo reducirá los tiempos de espera y evitará desplazamientos hacia otras clínicas para la realización de estos procedimientos. “Con esta inversión podemos garantizar una mejor accesibilidad a los servicios de salud en la corporación”, señaló la directora.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La puesta en funcionamiento de esta tecnología se suma a las estrategias impulsadas por el Distrito y la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín para fortalecer la atención especializada de la población pediátrica y acercar servicios de alta complejidad a niños, niñas y adolescentes de Medellín y de diferentes municipios de Antioquia.

Lea más: “Si no clausuramos camas, nos tocaría cerrarlo”: directora del Hospital Infantil Santa Ana en El Poblado

Temas recomendados

Salud
Alcaldía de Medellín
Concejo de Medellín
Hospitales
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos