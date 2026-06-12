Hospital Infantil Concejo de Medellín estrena tomógrafo: beneficiará hasta 500 niños al mes

El Hospital Infantil Concejo de Medellín ya puso en marcha un nuevo servicio de tomografía que fortalecerá la atención pediátrica en la ciudad y el departamento. La institución adquirió un tomógrafo de última generación con el que busca mejorar la eficiencia de los diagnósticos.

La inversión, cercana a los $1.500 millones, también incluyó la compra de otros equipos biomédicos destinados a fortalecer la atención de niños, niñas y adolescentes. Los recursos provienen de la reinversión de excedentes financieros derivados de un convenio de fortalecimiento suscrito entre el hospital y la Alcaldía de Medellín en noviembre de 2025 por más de $2.000 millones.

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Según informó la institución, el nuevo equipo entró en operación el pasado 21 de mayo y ya presta servicios tanto a pacientes hospitalizados como a usuarios ambulatorios que requieren estudios diagnósticos especializados.

“Estamos realizando tomografías simples y contrastadas, incluso bajo sedación. Esto ha permitido no solamente que los niños del distrito, sino también de todo el departamento se vean beneficiados con esta nueva ayuda diagnóstica”, explicó Melisa López Moreno, directora médica de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.

Un tomógrafo es un equipo de imágenes diagnósticas que utiliza rayos X y tecnología computarizada para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, lo que facilita la detección, el diagnóstico y el seguimiento de diversas enfermedades y lesiones, como tumores, hemorragias internas, fracturas y otras anomalías internas.