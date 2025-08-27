x

Trump ordena izar banderas a media asta tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis; niños relatan el horror

El presidente Donald Trump pidió orar por las víctimas y ordenó que las banderas ondeen a media asta en todo el país luego del tiroteo que dejó dos niños muertos y 17 heridos en una escuela católica de Minneapolis. Entre el dolor, estudiantes narraron cómo se refugiaron bajo los bancos mientras sus compañeros caían heridos.

Andrea Lara
27 de agosto de 2025
La ciudad Minneapolis, en el estado de Minnesota, amaneció este miércoles golpeada por la violencia. Un joven armado abrió fuego durante la misa de inicio de clases en la Annunciation Catholic School, dejando un saldo de dos niños muertos —de 8 y 10 años— y 17 personas heridas, entre ellas 14 menores. El ataque ocurrió hacia las 8:30 a. m., cuando el atacante disparó contra las ventanas del templo mientras decenas de estudiantes participaban en la ceremonia religiosa.

En contexto: Tiroteo en una escuela católica de Mineápolis, EE. UU., deja varios niños muertos a una semana de haber regresado a clases

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que el atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, utilizó un rifle, una escopeta y una pistola. Westman murió dentro de la iglesia por una herida autoinfligida. El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están al frente de la investigación y trabajan para determinar el motivo del ataque.

Trump ordena izar banderas a media asta tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis; niños relatan el horror

Reacciones desde la Casa Blanca y el gobierno local

El presidente Donald Trump reaccionó de inmediato, calificando el hecho de “trágico” y asegurando que había sido “plenamente informado” de la situación. En un mensaje publicado en Truth Social, dijo: “El FBI respondió rápidamente y está en la escena. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. Por favor únanse a mí en oración por todos los involucrados”.

Horas más tarde, el mandatario firmó una proclamación ordenando que la bandera de Estados Unidos se izará a media asta en la Casa Blanca, edificios públicos, bases militares y embajadas hasta el domingo 31 de agosto, “como muestra de respeto por las víctimas”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se unió a la medida e instruyó que las banderas estatales también permanecieran a media asta en todos los edificios oficiales. “Minnesota está con el corazón roto por este acto sin sentido”, dijo Walz, agradeciendo a policías, maestros, personal médico y clérigos que auxiliaron a los afectados.

Un Estado en duelo

La tragedia provocó una cascada de pronunciamientos de líderes locales y nacionales. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo estar “devastada” y se comprometió a brindar apoyo a las autoridades estatales. Las senadoras Amy Klobuchar y Tina Smith expresaron su dolor por las víctimas y gratitud hacia los equipos de emergencia.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó lo ocurrido como “un acto indescriptible” y pidió a la comunidad pensar en las víctimas “como si fueran sus propios hijos”. El líder republicano en el Senado estatal, Mark Johnson, sostuvo que “no hay lugar para este tipo de violencia, y menos cuando se ataca un espacio sagrado y a los niños”.

Testimonios desde dentro de la iglesia

Las escenas vividas dentro de la iglesia dejaron cicatrices imborrables en los más pequeños. Un estudiante narró para la cadena abc lo que presenció: “pensé que eran fuegos artificiales, pero vi los disparos y me asusté mucho. Una profesora nos llevó al salón de preescolar y allí solo rezábamos para que todos estuvieran a salvo”.

Weston Halsne, de 10 años, estaba sentado a pocos metros de las ventanas cuando los disparos atravesaron los vitrales. “corrí y me escondí bajo el banco. Mi amigo Víctor se lanzó encima de mí para protegerme, pero resultó herido”, relató.

Brianna Lane, exalumna de la escuela, en una entrevista para CBS, describió el dolor de ver su antigua parroquia convertida en escenario de horror: “Jugábamos escondidas allí, conocíamos cada rincón. Nunca deberíamos escondernos de un tirador. Estoy en shock, estoy furiosa. Necesitamos un cambio real en las leyes de armas”.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que Westman no tenía antecedentes criminales relevantes. En documentos judiciales recientes, la persona había solicitado un cambio de nombre e identificado como mujer. El ATF reportó haber incautado al menos un arma del atacante.

Mientras Minneapolis busca respuestas, las familias de Annunciation enfrentan el duelo por dos niños que no regresarán a casa. El eco de las oraciones interrumpidas por las balas marcará para siempre el inicio de este año escolar.

Lea también: Esto se sabe del hombre que perpetró tiroteo en una escuela católica de Minneapolis y mató a dos niños

