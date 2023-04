Trump quedó con 34 cargos penales encima y así busca ser presidente de Estados Unidos

Y Trump, quien por supuesto no desaprovecha el escenario de visibilidad política que este juicio le da, dijo desde su fortín en Florida –una mansión en un exclusivo sector de Mar-A-Lago a la que regresó desde Nueva York tras ser dejado en libertad sin condiciones– que todo es una persecución en su contra para supuestamente frenar su correría electoral.

Incluso, uno de sus abogados, Todd Blanche, advirtió que “no hay nada, no se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido un delito contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar”.

En todo caso, el expresidente republicano –quien otra vez aspira a buscar la Casa Blanca en la contienda del próximo año– se declaró no culpable de los 34 cargos.

Aunque el documento de imputación no cita nombres, el fiscal Bragg aclaró que hubo tres pagos distintos e irregulares: el primero, de 30.000 dólares, a un conserje de Torre Trump que aseguró conocer el supuesto caso de un hijo ilegítimo de Trump. El segundo, hace referencia al giro de 150.000 dólares a “una mujer que alega haber tenido una relación sexual con Trump”; y el tercero, es de los 130.000 dólares entregados “al abogado de una actriz porno”, en alusión a Stormy Daniels.

“Lo vi desnudo y no podría dar más miedo con la ropa puesta”: habló actriz porno que lo enreda

Stormy Daniels, la exestrella del porno que provocó la primera imputación contra Donald Trump, le dijo al diario británico The Times que se sentía “orgullosa” por lo que sucedió ante una Corte de Nueva York y advirtió que eso demuestra que el expresidente republicano “ya no es intocable”. Daniels, de 44 años, habría aceptado 130.000 dólares en 2016 para no contar que tuvo una relación extramatrimonial con el magnate, quien quiso ocultar ese soborno en sus gastos de campaña. “La otra parte de esto es que va a seguir dividiendo a la gente y haciendo que se levante en armas. Trump ya se ha salido con la suya incitando disturbios y provocando muerte y destrucción”, agregó la mujer en la entrevista. Y agregó: “Lo vi desnudo, de ninguna manera podría dar más miedo con la ropa puesta”. Podría ser citada a refrendar sus señalamientos.