“No lo veo constitucional ni legal”: los peros a la ‘octava papeleta’

En realidad no. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana que están previstos en la Constitución y en la ley no hay una idea de este tipo, una opción de pregunta abierta. Tendría que regularse respecto a qué mecanismo se va a utilizar. Desde mi punto de vista la Registraduría no tendría ninguna obligación de contabilizarla.

Habría que ver si se hace esta propuesta por un decreto. Tampoco se sabe cómo va a actuar la Registraduría para que se formalice. En realidad no veo la forma. Puede haber una especie de consulta, pero debería ser en una fecha distinta a las elecciones. Insisto, no veo cómo sería la forma.

Aquí se está tratando de imitar lo que hicieron los estudiantes a principios de los años 90 al introducir una papeleta adicional de las seis previstas para las elecciones. Fue un movimiento que buscaba transformar a Colombia en un momento de narcoterrorismo. Ahora no sería más que simplemente un acto que podríamos llamar simbólico y lo que busca es un apoyo popular, pero realmente no se sabe cómo se va a implementar.

La idea no deja de ser difusa y enmarañada. Para el profesor Gonzalo Ramírez Cleves, experto en derecho constitucional y filosofía del derecho, la Constitución es clara en que para buscar una Constituyente se requiere una ley, unas mayorías y toda una suerte de pasos precisos y específicos, mas no una papeleta.

Para que tenga algún tipo de validez, así sea simbólica, ¿en qué condiciones debería desarrollarse esta ‘octava papeleta’?

Hay una idea del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de buscar que a través de 8 millones de firmas se inicie una Asamblea Constituyente. No veo eso en qué artículo de la Constitución está previsto. El 376 habla de que sea a través de una ley. Es decir, que se tramite vía Congreso.

No sé si esta idea de las 8 millones de firmas tenga que ver con esta propuesta de la ‘octava papeleta’. Sería algo informal que no sé cómo lo vayan a implementar. No lo veo ni constitucional ni legal. Pasaría algo muy parecido a lo que se está haciendo ahora con la consulta popular vía decreto, porque no hay otra forma en la que se obligue a introducir una papeleta. Insisto, no lo veo viable. Se tendría que cambiar la legislación.

¿El presidente podría convocar una consulta popular en que le pregunte a los colombianos si están de acuerdo o no con aventurarse en un proyecto constituyente? ¿Legalmente podría ser una vía?

Las consultas populares tienen unas prohibiciones. A través de consultas populares no se puede buscar reformar la Constitución y menos convocar una Constituyente. Sin embargo, hay algunos que dicen que sí. Yo diría que no por la prohibición de hacer una reforma. Además, esto siempre tiene que ser tramitado a través del Congreso y no puede coincidir con otra elección.

Si se propone hacer una consulta popular con una sola pregunta que diga ‘¿quiere usted la Constituyente?’, pues el Senado tendría que aprobar esto y luego superar un control de trámite ante la Corte Constitucional. Se generarían muchos problemas. No veo tan fácil este camino.

¿Cuáles son los pasos establecidos hoy para convocar una Constituyente?

El artículo 376 establece que se puede convocar a una Asamblea Nacional mediante una ley que debe contener la competencia de la Asamblea (para saber si se reforma total o parcialmente), el periodo en que va a actuar y la composición.

En 2005, por ejemplo, se inició un proceso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente –casi nadie se acuerda–, para cambiar el régimen presidencial por el régimen semipresidencial o semiparlamentario. Finalmente se hundió esa propuesta y era un cambio, a pesar de lo profundo, parcial.