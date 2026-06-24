Decretan estado de emergencia en Venezuela tras terremotos: su principal aeropuerto fue cerrado por “graves daños”

El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron este miércoles 24 de junio al país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

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Un primer sismo de magnitud 7.2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22:04 GMT (5:04 p.m. en Colombia) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. “Necesitamos linternas”, pedía uno de ellos al caer la noche. Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, asegura que fue “increíble”.

“No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, dijo a la AFP. “Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”, señaló Odalis Escalona, una empleada bancaria de 54 años.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver.

En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios, constataron periodistas de la AFP. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.