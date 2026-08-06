Director de Los Bacanes del Sur relató cómo fue secuestrado y liberado por disidencias de las Farc: “Duramos vendados tres días”

“Se bajaron como cinco tipos encapuchados, vestidos todos de negro, y nos colocaron un fusil de frente”. Así narró Milton César Mesa, director y fundador de Los Bacanes del Sur, el momento en que comenzó el secuestro que lo mantuvo cautivo durante tres días en el Cauca junto con Néikler Vega Hernández, director de la Orquesta Rumba Kids. El músico contó que el domingo 2 de agosto regresaba de un restaurante ubicado entre Popayán y El Tambo acompañado de su esposa, sus dos hijos y Vega Hernández cuando una camioneta blanca les bloqueó el paso. Los hombres armados obligaron únicamente a los dos artistas a subir al vehículo en el que viajaban. En contexto: No paran los secuestros: ahora la víctima es el director de la orquesta Los Bacanes del Sur “Nos subieron a la misma camioneta de nosotros, nos taparon los ojos y duramos vendados aproximadamente unos tres días”, relató en un video divulgado en las redes sociales de Los Bacanes del Sur, después de recuperar la libertad.

Durante ese tiempo, según explicó, permanecieron en una finca rural: “Nos tuvieron por allá en una finca, durmiendo afuera; nos daban desayuno, almuerzo y comida”, recordó, al describir las condiciones del cautiverio. La situación dio un giro la noche del martes: “Cuando tipo once de la noche estábamos acostados, me dijeron: ‘prepárense porque nos vamos para otro lado’”, contó Mesa. Horas después, mientras eran trasladados, el vehículo quedó en medio de un enfrentamiento armado. “Escuché que uno de los que nos llevaba en la camioneta dijo: ‘nos salió el Ejército’. Como íbamos todos tapados, escuché fue no más los tiros, una balacera ni la berraca. Todo el mundo al suelo”, relató. Lea también: Pésima negociación: grupos criminales crecieron un 90% en el marco de la “paz total” y suman 28.802 integrantes

Según el músico, tras el intercambio de disparos les retiraron las vendas y pudieron explicar que eran víctimas de un secuestro: “Les dije: nos tienen secuestrados. Mi nombre es Milton Mesa y él es Néikler Vega”, recordó. Fue entonces cuando, asegura, quienes estaban en el lugar respondieron: “Estén tranquilos, nosotros somos de las Farc y muchachos, nada les va a pasar con nosotros”. A partir de ese momento, los dos músicos fueron trasladados hasta Brisas, en el municipio de Patía y los hombres armados les permitieron comunicarse con sus familiares. “Tranquilos muchachos, relájense. Aquí hay un celular; llamen a su esposa, llamen a su mamá, llamen a sus hijos, hagan videollamadas. No hay ningún problema”, dijo Mesa que les ofrecieron. Conozca: Fuertes enfrentamientos se registran este jueves entre el Ejército y disidencias de Iván Mordisco en zona rural de El Cerrito, Valle El director de Los Bacanes del Sur aprovechó para comunicarse con su esposa y con su hermano, Edier Mesa, quien llegó al corregimiento hacia las siete de la mañana. La entrega, según narró, se realizó con el acompañamiento de la comunidad. “Quiero agradecerle a la Junta de Acción Comunal de Brisas, Patía, por ese gesto social que tuvo con nosotros en la hora de la entrega, cuando las Farc nos entregó a ellos”, expresó.

Los Bacanes del Sur y la Orquesta Rumba Kids confirmaron posteriormente, mediante un comunicado conjunto, que ambos artistas recuperaron la libertad y se encuentran “en perfecto estado de salud”. Las agrupaciones agradecieron el apoyo de la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades durante los días de incertidumbre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Mesa también aprovechó su primera intervención pública tras la liberación para agradecer: “Primero que todo quiero darle gracias a Dios. Quiero agradecerle a toda mi familia, a todo el pueblo colombiano, a todos mis amigos, colegas de la música, por tenernos en sus oraciones. De verdad que mil gracias”, expresó el director. Siga leyendo: Policía y funcionario del ICBF fueron secuestrados en lapso de cuatro horas en Nariño y La Guajira

Bloque de preguntas y respuestas:

El secuestro ocurrió el domingo 2 de agosto de 2026 en la vía que comunica a Popayán con El Tambo, en el departamento del Cauca. Según el relato de Milton Mesa, ambos músicos fueron interceptados por hombres armados cuando salían de un restaurante de la zona. ¿Cuánto tiempo estuvieron secuestrados el director de Los Bacanes del Sur Milton Mesa y Néikler Vega? Milton Mesa y Néikler Vega permanecieron aproximadamente tres días secuestrados. Durante ese tiempo, estuvieron vendados y retenidos en una finca rural, donde, según Mesa, dormían a la intemperie y recibían alimentación básica. ¿Quién acompañaba a Milton Mesa cuando fue interceptado en el Cauca? Milton Mesa viajaba junto a su esposa, sus dos hijos y Néikler Vega Hernández, director de la Orquesta Rumba Kids. Según su relato, los hombres armados únicamente se llevaron a los dos músicos y dejaron en el lugar a los demás ocupantes del vehículo.