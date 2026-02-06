Alejandro Castro, sobrino de Fidel, negociaría con la CIA una “salida controlada” del régimen cubano

Mientras La Habana niega un “diálogo bilateral establecido” y habla apenas de “intercambios de mensajes”, el diario español ABC sostiene que el coronel Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro y sobrino de Fidel— estaría al frente de contactos discretos con agentes de la CIA en Ciudad de México, con mediación de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La tesis de ABC es que Alejandro Castro estaría liderando una negociación para evitar un colapso del régimen a cambio de concesiones económicas y cooperación en seguridad.
Según ese periódico, la capital mexicana habría servido como punto de encuentro para conversaciones orientadas a garantizar una salida controlada: apertura a inversión estadounidense en sectores estratégicos (energía, banca, turismo, telecomunicaciones) y, como gesto inmediato, la venta de petróleo estadounidense a Cuba en volúmenes citados entre 100.000 y 150.000 barriles diarios para amortiguar la crisis energética y los apagones.
En esa arquitectura, el nombre que aparece como bisagra es Alejandro Castro Espín: figura de seguridad sin cargo público visible, pero con acceso al poder cubano.
En paralelo, portales web de la isla como Cubita Now, Diario de Cuba y Periódico Cubano, recogen lo dicho por ABC y agregan que el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío insiste en que no existe mesa formal, aunque reconoce contactos por mensajes, pero niega un “diálogo establecido”.
Castro Espín, hijo de Raúl y Vilma Espín, mantiene un trabajo discreto en el gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien tomó el cargo de presidente en 2019 tras dejar el poder público Raúl Castro.