Justicia cubana condenó a cadena perpetua a exministro de Economía por espionaje y corrupción

El exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, fue condenado en primera instancia a cadena perpetua por espionaje y otros delitos económicos, tras un juicio celebrado en La Habana en el más absoluto secreto.
“El Tribunal le impuso la sanción conjunta a cumplir de privación perpetua de libertad”, al “considerarlo responsable de los delitos de espionaje” y de “actos en perjuicio de la actividad económica”, señaló el máximo órgano judicial de la isla en un comunicado publicado este lunes.
Al igual que sucedió cuando Gil fue imputado a finales de octubre, la corte suprema no precisó para qué país o entidad se llevaron a cabo los actos de espionaje.
Durante el juicio, el exministro fue encontrado culpable de “cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados”, agregó el Tribunal Supremo.