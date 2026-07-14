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¿Quién es Bruce Buffer? El histórico presentador de la UFC que anunció a España y Francia en la semifinal

El mítico presentador de la UFC, Bruce Buffer, fue el encargado de anunciar a los equipos de España y Francia en la semifinal del Mundial en el Estadio de Dallas.

  • Bruce Buffer en la previa del España vs Francia. FOTO: Instagram Bruce Buffer
    Bruce Buffer en la previa del España vs Francia. FOTO: Instagram Bruce Buffer
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 29 minutos
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Tan solo 3 días después de su magistral presentación contra Conor McGregor en su vuelta al octágono después de 5 años en el duelo ante Max Holloway. El presentador Bruce Buffer, quien es la voz oficial de la UFC y que lleva desde 1996 en la organización, haciéndose un nombre en la farándula y el deporte estadounidense como una de las voces más importantes e icónicas en el mundo del espectáculo. El estadounidense hizo la entrada de la primera semifinal del Mundial.

Buffer, quien en su juventud practicó judo y otras artes marciales mixtas, tuvo que dedicarse a otras funciones como estudiar negocios debido a varias lesiones y contusiones cerebrales por el deporte de contacto. Esto no lo detuvo para estar cerca de las jaulas, por el contrario, le mostró que su verdadera vocación estaba en ayudar al espectáculo desde otro lugar, las presentaciones.

Con su clásico “Ladies and gentlemen” y su inconfundible “and now” le dio espacio a España y Francia para salir al campo en el partido que catapultó a los ibéricos a su segunda final de la Copa Mundial de la FIFA. El entretenedor es sinónimo de suerte para los españoles, pues él ha sido la persona que presentó a Ilia Topuria en todos sus títulos en la Ultimate Fight Championship.

Nacido el 21 de mayo de 1957, Bruce nunca tuvo contacto alguno con el fútbol, al menos desde su lugar de presentador. Con la llegada del Mundial a Estados Unidos y casi que por petición popular, Buffer se involucró en esta semifinal. Con 69 años y más de 350 eventos de UFC presentados, el hermano del también ambientador, Michael Buffer, continúa recibiendo elogios de todos los amantes del deporte.

Lea también: Arqueros que ganaron desde los once metros: conozca a los antipenal del Mundial 2026

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¿Quién es Bruce Buffer y por qué es tan reconocido fuera de la UFC?
Bruce Buffer es el presentador oficial de la UFC desde 1996 y una de las voces más icónicas de los deportes de combate. Su estilo de presentación y frases características lo han convertido en una figura reconocida incluso entre personas que no siguen habitualmente las artes marciales mixtas.
¿Por qué Bruce Buffer participó en un partido del Mundial de 2026?
Bruce Buffer fue invitado a presentar la salida de las selecciones de España y Francia antes de una semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según la noticia, su presencia respondió al contexto del torneo en Estados Unidos y a una alta expectativa del público, aunque no se detallan las razones oficiales de su elección.
¿Cuántos años lleva Bruce Buffer siendo la voz oficial de la UFC?
Bruce Buffer forma parte de la UFC desde 1996. De acuerdo con la información de la noticia, acumula más de 350 eventos presentados, consolidándose como una de las figuras más representativas de la organización.

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