Crucero afectado por el brote de hantavirus ya llegó al final de su travesía, ¿en dónde está?

El crucero que desató alarma mundial por un brote de hantavirus atracó este lunes en el puerto de Róterdam, con el mínimo de la tripulación que deberá cumplir varias semanas de cuarentena.
El MV Hondius, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia Cabo Verde, sufrió un brote de hantavirus, con tres casos mortales.
Reporteros de la AFP a bordo de otra embarcación vieron el barco atracar en el puerto de Róterdam, el mayor puerto de Europa, donde será sometido a un procedimiento de desinfección y limpieza.
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A bordo iban 27 personas, de las que 25 formaban parte de la tripulación y dos eran miembros del personal médico del navío, propiedad de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.
Un primer grupo desembarcó horas después. Iban vestidos con trajes blancos de protección y cargando con sus pertenencias en bolsas y cajas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha apresurado a tranquilizar al mundo asegurando que el brote no es comparable a la pandemia del covid-19.