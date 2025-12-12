Contrario a lo que dice secretario de Trump, OMS negó relación de vacunas y autismo

Un nuevo análisis de la OMS concluyó que no hay relación entre las vacunas y el autismo, contrario a la teoría difundida por la principal agencia sanitaria de Estados Unidos, indicó el jueves el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
“Hoy la OMS publica un nuevo análisis del Comité consultivo mundial para la seguridad de las vacunas que, con base en datos disponibles, no estableció ninguna relación de causalidad entre las vacunas y el autismo”, declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra.