Condenan a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia Provincial de Badajoz, España, condenó este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo, tras considerarlo responsable por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa.
La decisión judicial corresponde a la investigación sobre su contratación en la Diputación de Badajoz, iniciada por hechos ocurridos en 2016 y 2017, y concluye que el puesto que ocupó fue creado para favorecer su incorporación. El tribunal lo absolvió del delito de tráfico de influencias al considerar que ese ilícito no quedó acreditado.