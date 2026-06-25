¿Cómo encontrar a familiares y dónde donar para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela?

Gritos de desesperación, zozobra y dolor se viven en las calles de Caracas y La Guaira tras el terremoto de magnitud 7,1, seguido de una réplica de 7,5 que ha dejado a todo un país conmocionado por uno de los hechos más catastróficos de la historia de Venezuela. Países vecinos como Colombia han dispuesto de personal y organismos de socorro para apoyar las labores de atención a los damnificados y la remoción de escombros. Estados Unidos anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de apoyo para colaborar con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en las labores de atención y respuesta tras la emergencia provocada por el terremoto.

“El Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico, un gran papel logístico aquí porque tienen la capacidad de aterrizar en lugares desafiantes en este momento”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio. Por el momento, las autoridades han reportado 188 muertos y más de un millar y medio de heridos, cifras que lamentablemente podrían aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

¿Cómo ayudar a los damnificados en Venezuela?

Colombia activó un amplio esquema de ayuda humanitaria para respaldar a la República Bolivariana de Venezuela en las labores de búsqueda y rescate, así como en la atención de las personas afectadas por el terremoto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lidera un Comité Nacional para el Manejo de Desastres extraordinario, encargado de coordinar la respuesta institucional y el envío de asistencia al territorio venezolano. “Hoy mismo partiría hacia Venezuela el equipo USAR COL-1, especializado en búsqueda y rescate urbano, conformado por 63 especialistas y 4 caninos. Este equipo recientemente fue reclasificado bajo los estándares internacionales de INSARAG-ONU, una de las certificaciones más exigentes del mundo para operaciones de búsqueda y rescate”, se lee en un post de X. Conozca: Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela

¿Cómo ayudar económicamente a los afectados en Venezuela?

Si desea entregar un aporte económico para ayudar a los damnificados por el terremoto en Venezuela, puede hacerlo a través de los número de cuenta que dispuso la Criz Roja Colombiana. Canales de recaudo 1. Cuenta bancaria Cuenta corriente Davivienda: 0560455069996490 Titular: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana NIT: 899999025-3 A través de la App Daviplata. 3. Por medio de www.cruzrojacolombiana.org o escaneando el código QR.

¿Cómo obtener información de su familia en Venezuela si vive en Bogotá, Colombia?

Si usted reside en Bogotá o en el departamento de Cundinamarca y requiere información sobre el paradero de familiares en Venezuela, puede comunicarse con los canales de atención habilitados por la Cruz Roja Colombiana para recibir orientación y asistencia inmediata. Canales de atención: WhatsApp: 324 530 9495 Línea de atención: 123 Correo electrónico: rcf@cruzrojabogota.org.co La entidad dispuso estos canales para facilitar la búsqueda de personas y el restablecimiento del contacto entre familias afectadas por la emergencia. Entérese: Reportan saqueos en comercios de La Guaira y Catia La Mar tras los devastadores terremotos en Venezuela

¿Cómo obtener información de su familia en Venezuela si vive en Antioquia, Colombia?

Los residentes del departamento de Antioquia que requieran información sobre el paradero de familiares en Venezuela también pueden comunicarse con la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, para recibir asistencia y orientación de manera inmediata. Canales de atención: WhatsApp: 317 592 40 24 Correo electrónico: rcf@crantioquia.org.co Marca: 132

También puede reportar a un familiar desaparecido en Venezuela por el terremoto a través del link: Desaparecidos Terremoto Venezuela

¿Necesita asistencia jurídica?

Quienes requieran orientación o deseen integrarse a un grupo de asistencia jurídica pueden comunicarse a través del WhatsApp del Área Jurídica de Intégrate.

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