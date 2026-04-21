“Dormir en cartones”: así viven los colombianos las largas filas para regularizarse en España

El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, aprobó el 14 de abril de 2026 un proceso extraordinario de regularización para personas migrantes en situación irregular. La medida fue adoptada por el Consejo de Ministros con el objetivo de dar estatus legal a quienes ya viven en el país, facilitar su acceso al empleo formal y reducir la informalidad laboral. El plan arrancó de forma electrónica el 16 de abril y comenzó presencialmente este 20 de abril en cientos de oficinas distribuidas en todo el territorio español. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y se estima que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas.

Entérese: España aprobó regularización de 500.000 migrantes, ¿cómo impacta a los colombianos? Este lunes 20 de abril, comenzó la atención presencial del proceso extraordinario de regularización en España, el inicio del proceso se desarrolló en medio de largas filas y dificultades logísticas. Según el reporte de medios internacionales, en ciudades como Barcelona y Valencia se vivieron los momentos más críticos, con cientos de personas concentradas desde la madrugada, e incluso desde la noche anterior, en puntos de atención como La Farga, en L’Hospitalet. Allí y en otras oficinas, los tiempos de espera superaron las cuatro horas para acceder a documentos básicos como el certificado de empadronamiento. El desorden estuvo alimentado en gran parte por la desinformación. En redes sociales circularon rumores falsos sobre que algunas organizaciones entregarían certificados sin cita previa, lo que provocó aglomeraciones y colapsos en varias sedes. Mientras tanto, en regiones donde se respetó estrictamente el sistema de cita, como Galicia o Canarias, la jornada transcurrió con normalidad. En Madrid, aunque algunos puntos funcionaron con fluidez, las solicitudes se dispararon, pasando de unas 1.500 diarias a más de 5.500. Ante este panorama, organizaciones y fundaciones hicieron llamados a la calma. Entidades como CEAR pidieron “paciencia” y recordaron que el proceso estará abierto hasta finales de junio, mientras que otras como Accem se enfocaron en resolver dudas sobre documentos clave que han generado confusión. Al mismo tiempo, sindicatos denunciaron posibles fraudes en la venta de citas. Pese a las dificultades iniciales, entre los migrantes predomina la expectativa de lograr estabilidad y acceder a mejores condiciones de vida. Le puede interesar: En Aragón, en España, quieren recibir más visitas de los turistas paisas

Testimonios recogidos por CNN España evidencian la situación de los colombianos en este proceso. Omar León, quien lleva más de un año en España, aseguró que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para regularizarse y acceder a un empleo formal. “El que no lucha no lo consigue”, afirmó. Por su parte, Leonardo Flores, quien se desempeñaba como asesor inmobiliario en Colombia y actualmente trabaja en oficios de limpieza y construcción en España, relató las dificultades de la jornada, tras pasar la noche en la calle para lograr un turno “dormir en cartones, el tumulto, la gente empuja”. Historias como esta reflejan la realidad que enfrentan miles de migrantes, entre ellos los colombianos. Lea también: ¿Quiere trabajar en Europa? Abren 850 oportunidades para colombianos en 2026; así puede aplicar La población colombiana es una de las más numerosas entre los extranjeros en España y una de las principales beneficiarias potenciales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay cerca de 978.000 colombianos residiendo en el país. Diversos análisis, como los del centro de estudios Funcas, estiman que hasta 290.000 colombianos podrían encontrarse en situación irregular, lo que los ubica entre los grupos con mayor posibilidad de acogerse a la regularización. Esto significa que una proporción importante de quienes podrían legalizar su situación son precisamente ciudadanos de Colombia.

¿Cómo funciona el proceso de regularización de migrantes en España?

El trámite puede realizarse de manera virtual o presencial. Para ello, el Gobierno habilitó una red de más de 400 oficinas, incluyendo dependencias de Extranjería, Seguridad Social y entidades colaboradoras. Las solicitudes pueden presentarse a través de plataformas digitales oficiales, con certificado electrónico, sistema clave, o mediante cita previa en los puntos habilitados. También se han dispuesto líneas telefónicas de atención para orientar a los solicitantes.

El objetivo es que las personas puedan obtener un permiso de residencia y trabajo, lo que les permitirá acceder a empleos formales, cotizar a la seguridad social y ejercer plenamente sus derechos laborales. Conozca: ¿Conoce a colombianos en España? Les puede interesar: regularán a migrantes que vivan en ese país

¿Qué requisitos deben cumplir los migrantes para acceder a la regularización en España?

Para acceder a la regularización, los migrantes deben demostrar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país. Además, no deben tener antecedentes penales. Dependiendo del caso, también se pueden solicitar documentos adicionales como contratos de trabajo, pruebas de arraigo o certificados de vulnerabilidad emitidos por organizaciones autorizadas.