Colombiana denunció a reconocido escultor peruano por presuntos abusos desde que tenía 14 años

En Perú, ‘Mamanka’ habría cometido los presuntos abusos de manera sistemática, lo que habría provocado que Valentina quedara embarazada cuando tenía 14 años.

“Ella (la amiga) me dijo que la acompañara a conocer al viejo. Dice que pagó 60.000 pesos por mí. Él me tomó una foto y la subió a Facebook”, expresó la joven.

Al parecer, el artista plástico habría aprovechado que la colombiana se encontraba en situación de calle y no contaba con la presencia de un adulto responsable. Valentina dijo al programa de televisión que conoció al escultor por medio de una amiga.

Este caso ha tenido gran alcance en Perú, luego de que la joven revelara a través del programa dominical Cuarto Poder que el artista, quien tenía 58 años en ese momento, había llegado a la ciudad de Medellín (Colombia) en 2019 y la trasladó a Perú cuando ella era menor de edad.

Una colombiana de 20 años denunció que el reconocido escultor peruano Luis Sifuentes , cuyo apodo artístico es “Mamanka”, presuntamente abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años.

Producto de ese embarazo nació una niña que hoy tiene 6 años y que estaba bajo la custodia del escultor antes de que la Fiscalía de ese país iniciara una investigación en su contra por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

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Presuntamente, el escultor se habría encargado del parto, puesto que una clínica habría recibido a la menor sin documentos para que diera a luz. La joven también relató que abandonó a su hija porque ‘Mamanka’ le dijo que, si se iba, se iría sola.

Ella habría acudido a las autoridades en Perú, pero aseguró que dichos esfuerzos fueron en vano. “Mi niña de 6 años duerme con su papá en la misma cama. No tiene un cuarto para ella sola”, afirmó la joven en el programa de televisión.

La denunciante expresó además que no sabe cómo llegó a ese país siendo menor de edad, pero que pasó por la frontera desde Colombia a Ecuador y luego a Perú. Mamanka habría dicho que una mujer le cobró por un servicio sexual en Medellín. “Ella me trae a una persona y aparece ella ahí”, dijo, según una grabación.

Sifuentes también se pronunció en Magaly TV La Firme y dijo que todo este caso y las denuncias están en investigación. “Yo no puedo declarar nada hasta que se aclare bien. Es la versión de ella y que se siga ese curso. Ella está ahorita haciendo sus declaraciones”, afirmó.

El Ministerio Público está al tanto del cuidado de la niña de 6 años mientras avanza el proceso judicial contra el escultor de talla internacional, cuyas obras están en Colombia, Ecuador y otros países de la región.

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