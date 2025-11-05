x

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue víctima de acoso sexual en un recorrido a pie; el agresor ya fue capturado

El incidente ocurrió en el centro de Ciudad de México cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial. El sujeto le tocó la cadera y el pecho a la presidenta, además intentó besarla en el cuello.

  • Así fue la agresión contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTOS: Capturas de video
    Así fue la agresión contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTOS: Capturas de video
Agencia AFP
05 de noviembre de 2025
bookmark

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió este martes acoso sexual callejero cuando un individuo la manoseó e intentó besarla mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana. El presunto agresor fue capturado.

El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial y daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, según videos divulgados en redes y medios.

Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

Recién en ese momento, un miembro de la llamada Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba signos de estar drogado o ebrio.

Lea aquí: Claudia Sheinbaum demandará al abogado de Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, por difamación

Pese a la agresión, Sheinbaum trató con gentileza al sujeto y accedió a tomarse una fotografía con él para luego darle una palmada en la espalda y continuar con su recorrido, según se ve en uno de los videos.

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales.

Horas después, la titular de la Secretaría (ministerio) de las Mujeres, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión.

“Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”, escribió Hernández en X, donde denunció además la “visión machista” y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

Siga leyendo: México pedirá a EE. UU. deportación inmediata de sus connacionales antes de ser llevados a cárceles

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.

Un 70 % de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres.

Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.

