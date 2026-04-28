Choque de trenes en Indonesia deja 15 mujeres muertas y decenas de heridos

Las autoridades de Indonesia concluyeron este martes las labores de recuperación de víctimas tras el grave choque de trenes ocurrido en las afueras de Yakarta, un accidente que dejó al menos 15 personas muertas y decenas de heridos. El siniestro ocurrió el lunes en la estación Bekasi Timur, ubicada en la ciudad de Bekasi, cuando un tren de larga distancia impactó por detrás a un tren de cercanías que permanecía detenido en la estación. Según confirmaron los equipos de rescate, todas las víctimas mortales eran mujeres. El vagón afectado correspondía a un espacio exclusivo para pasajeras, una modalidad utilizada frecuentemente en Indonesia y otros países asiáticos para reducir casos de acoso y violencia contra las mujeres en el transporte público.

Las autoridades informaron además que 88 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. “Actualmente estamos asegurándonos de que todas las víctimas reciban la mejor atención posible”, señaló Bobby Rasyidin, director general de la empresa estatal ferroviaria PT Kereta Api Indonesia. Lea aquí: Dos accidentes en 48 horas siembran dudas sobre la seguridad de los trenes españoles Los cuerpos de las fallecidas fueron llevados a un hospital para avanzar en el proceso de identificación oficial. Durante la mañana del martes, los equipos de emergencia finalizaron la evacuación de víctimas y la inspección de los vagones destruidos. “No hay más víctimas”, confirmó Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia. De acuerdo con las autoridades, los 240 pasajeros que viajaban en el tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek sobrevivieron al accidente.

Mientras tanto, la policía y el Comité Nacional de Seguridad del Transporte iniciaron investigaciones para establecer qué provocó la tragedia. Las primeras hipótesis apuntan a una cadena de incidentes ocurridos cerca de la estación Bekasi Timur. Según el Ministerio de Transporte de Indonesia, todo habría comenzado cuando otro tren de cercanías chocó contra un taxi que se averió sobre la vía férrea. Esa situación obligó al personal ferroviario a detener un segundo tren de cercanías en la estación, el cual posteriormente fue impactado por el tren de larga distancia. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún no existe una conclusión oficial sobre la causa exacta del accidente. “Dejamos al Comité Nacional de Seguridad del Transporte investigar más a fondo la cronología y las causas del choque”, explicó Rasyidin. Los accidentes ferroviarios siguen siendo frecuentes en Indonesia debido al deterioro de parte de su infraestructura de transporte y a problemas históricos de mantenimiento en algunas rutas. Uno de los casos más recientes ocurrió en enero de 2024, cuando dos trenes colisionaron en la provincia de Java Occidental, dejando al menos cuatro personas muertas.

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