Corte Penal Internacional admitió denuncia contra “Iván Mordisco” por delitos de lesa humanidad, según Petro

El fin de semana que pasó hubo 31 atentados terroristas en el suroccidente del país. Según conoció EL COLOMBIANO, “Iván Mordisco” habría ordenado los aten terroristas por la muerte de su novia. Después de esto, el presidente Gustavo Petro dijo en una alocución que la Corte Penal Internacional (CPI) habría aceptado una denuncia para una investigación preliminar contra el cabecilla de la disidencia de las Farc conocida como el Estado Mayor Central (EMC).
“La información que tengo es que la mayor parte de los explosivos de estos frentes del Cauca que obedecen a ‘Marlon’ (...) y a ‘Iván Mordisco’, quería mostrarles cómo se aceptó por la Corte Penal Internacional la denuncia que puse”.