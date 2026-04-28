Corte Penal Internacional admitió denuncia contra “Iván Mordisco” por delitos de lesa humanidad, según Petro

El fin de semana que pasó hubo 31 atentados terroristas en el suroccidente del país. Según conoció EL COLOMBIANO, “Iván Mordisco” habría ordenado los aten terroristas por la muerte de su novia. Después de esto, el presidente Gustavo Petro dijo en una alocución que la Corte Penal Internacional (CPI) habría aceptado una denuncia para una investigación preliminar contra el cabecilla de la disidencia de las Farc conocida como el Estado Mayor Central (EMC). “La información que tengo es que la mayor parte de los explosivos de estos frentes del Cauca que obedecen a ‘Marlon’ (...) y a ‘Iván Mordisco’, quería mostrarles cómo se aceptó por la Corte Penal Internacional la denuncia que puse”.

La denuncia ante la CPI por crímenes de guerra

En el documento que mostró el presidente Petro se ve un resumen ejecutivo de una “Denuncia contra ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional”. Allí se lee que “la remisión tiene como finalidad que la Corte evalúe la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, perpetrados de manera continuada entre 2017 y 2026, en el contexto de un conflicto armado no internacional en Colombia”. Lea también: Colombia registra la peor escalada guerrillera en décadas: 31 ataques armados en 72 horas Petro dijo que ha pedido que se extienda a alias “Marlon” y “todos los jefes de esos frentes que actúan en el Cauca. No son Farc, corrijan los lenguajes, porque la historia no se violenta”, dijo. Y agregó que son grupos que “tienen origen en haber dejado abandonados los territorios porque querían hacer trizas la paz”. Incluso, dijo, aceptó que estas disidencias “son simples grupos narcoterroristas y se ponen los uniformes con las viejas insignias para decir que son políticos; algunos de los funcionarios y la ciudadanía se equivocan en eso: son narcos, traquetos”.

Las críticas de Petro a la Fiscalía y la teoría de la “Junta del Narcotráfico”

Luego, Petro añadió que “el jefe de los frentes del Cauca no es ‘Iván Mordisco’, que es el segundo en jerarquía. Es la junta del narcotráfico”. Y aprovechó para tirar pullas a la Fiscalía General de la Nación.

“Aquí denuncio pero la Fiscalía no investiga bien. Ya llevamos varios capturados en el aeropuerto de Dubai por colaboración policial que ha construido la Policía Nacional. La Armada Nacional es la mayor incautadora de cocaína del mundo, tenemos unas experiencias”. Dspués volvió a hablar de los procesos simultáneos de negociación que ocurren en el marco de la cuestionada política de “paz total”: “Entonces la junta del narcotráfico coloca al clan del Golfo, que acaba de pasar una propuesta de paz diferente y mejor, los grupos del Cauca de “Iván Mordisco” que están en Guaviare y los grupos de lo que era la Segunda Marquetalia. Todos obedecen a la junta del narcotráfico, ellos son sus jefes, y por eso no me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones”. Finalizó el tema en otro de sus característicos tonos de campaña o presunta participación política, diciendo que “la junta del narcotráfico quiere que la extrema derecha gobierne, como en Ecuador”.

¿Existe evidencia judicial sobre la “Nueva Junta del Narcotráfico”?

El presidente Gustavo Petro no cuenta, por el momento, con evidencia judicial que respalde la atribución de hechos violentos a la supuesta Nueva Junta del Narcotráfico. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, desmintió la existencia de esa estructura, señalando que no hay pruebas que la respalden, a pesar de los intentos del ente acusador por comprobarla mediante distintos métodos investigativos. “No hay ninguna evidencia, y nosotros hemos tratado de identificar, de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos, la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella exista”, afirmó en entrevista con Blu Radio a finales de marzo. Lea también: Los 13 puntos críticos del conflicto armado que afectan a Colombia, según los militares

Análisis de expertos: ¿Por qué la tesis de la “Junta” es cuestionada?

En ese entonces, EL COLOMBIANO habló con Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien plantea una crítica de fondo a la idea de la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, al señalar que no se trata de una estructura unificada ni jerárquica. Según explica, esta narrativa no es nueva, circula desde al menos 2010, pero sigue siendo conceptualmente equivocada, pues asume la existencia de un órgano coordinado con roles definidos. En su lectura, aunque existen grandes articuladores del negocio, muchos de ellos son enemigos entre sí, lo que hace inviable pensar en una coordinación tipo “junta directiva”.

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